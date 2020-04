10 PIATTI salutari da preparare in men che non si dica!

La primavera è arrivata e con lei i colori, gli ortaggi brillanti e freschi, la voglia di piatti rapidi e salutari. Possiamo cimentarci in innumerevoli abbinamenti di alimenti per ricreare sapori autentici che portano con se il piacere della stagione, del preparare insieme ricette istantanee e genuine. 10 PIATTI da preparare, le ricette per voi!

Vi proponiamo oggi 10 pietanze veloci da leccarsi i baffi, un tripudio di gusto e di ingredienti vantaggiosi per la nostra salute. 10 PIATTI salutari da preparare in men che non si dica!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fiori di zucca, friggitelli e tarassaco | 3 RICETTE imperdibili

Cous cous al pomodoro e menta

Ingredienti

120 g di couscous di riso e mais

2 pomodori maturi e sodi

2 peperoncini rossi non troppo piccanti

2 cucchiai di uvetta già ammollata

qualche fogliolina di menta fresca

2 cucchiaini di succo di limone

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

sale marino integrale e pepe nero quanto basta Procedimento Versate il couscous in un recipiente, poi aggiungete un pari volume di acqua bollente poco salata (per 1 tazza di couscous 1 tazza d’acqua). Mescolate, coprite e lasciate riposare per 5-6 minuti. Trascorso questo tempo, sgranate il couscous con una forchetta. Unite quindi i pomodori mondati e tagliati a tocchetti, l’uvetta ben scolata e la menta tritata. Condite con il succo di limone e l’olio, mescolate delicatamente e poi servite in tavola spolverizzando con il pepe e guarnendo con i peperoncini a rondelle o interi. Completate il pasto con un cibo proteico e verdure cotte.

Insalata di pesce

Ingredienti

300 g di filetti di pesce (nasello, branzino ecc.) del tipo preferito puliti e pronti per la cottura

250 g di fagiolini lessati

3 cucchiai di piselli lessati

2 carote

qualche foglia di basilico

1 presa di origano

2 cucchiaini di succo di limone

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

ale marino integrale e pepe nero quanto basta Procedimento Cuocete al vapore i filetti di pesce con le carote. Intanto suddividete in 2 piatti i fagiolini e i piselli lessati, quindi unite anche i filetti di pesce cotti al vapore e tagliati a tocchetti regolari e le carote a dadini o a rondelle. Regolate di sale, condite con il succo di limone e l’olio, mescolate delicatamente e servite in tavola spolverizzando con il pepe e l’origano e guarnendo con il basilico. Completate il pasto con 2-3 gallette di quinoa o 50g di pane integrale.

Pollo con verdure

Ingredienti

400 g di petto di pollo a tocchetti

300 g di zucchine

2 pomodori maturi e sodi

10 foglie di prezzemolo

1 cipollotto

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

sale marino integrale e pepe bianco quanto basta SULLO STESSO ARGOMENTO: Torta furba alle fragole | Il dolce per la festa della mamma Procedimento In un tegame antiaderente con l’olio caldo fate appassire il cipollotto tritato, quindi unite i tocchetti di pollo e lasciateli dorare in maniera uniforme, regolando di sale. Mettete i tocchetti di carne da parte e nel loro fondo di cottura fai cuocere le zucchine mondate e tagliate a rondelle per una decina di minuti, regolando di sale. Unite quindi i tocchetti di pollo messi da parte e i pomodori tritati, mescolando. Servite in tavola spolverizzando con il pepe e guarnendo con il prezzemolo finemente tritato. Completate il pasto con 2-3 gallette di quinoa e un’insalata di lattughino e rucola condita con un filo d’olio e aceto di mele.

Spaghetti piselli e parmigiano

Ingredienti

120 g di spaghetti integrali

200 g di piselli freschi sgranati più qualche baccello intero

1 spicchio d’aglio

qualche foglia di basilico

20 g di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

sale marino integrale, pepe e radice di zenzero grattugiata quanto basta Procedimento Mettete a lessare la pasta in una pentola con acqua in ebollizione poco salata e versateci anche i baccelli interi dei piselli. Intanto che la pasta cuoce, in un tegame antiaderente con l’olio fate dorare lo spicchio d’aglio, quindi eliminatelo e unite i piselli sgranati. Scolate la pasta al dente e versatela nel tegame con i piselli, quindi fate saltare per 2 minuti mescolando e unendo, se necessario, poca acqua di cottura della pasta. Servite spolverizzando con il pepe, il parmigiano, lo zenzero grattugiato e guarnendo con il basilico. Completate il pasto con 100 g di ricotta e un’insalata.

Involtini di melanzane

Ingredienti

8 fettine di melanzana grigliate o cotte alla piastra

2 pomodorini maturi e sodi

qualche foglia di lattuga verde e rossa

2 cucchiai di pesto ligure

200 g di ricotta magra

pepe nero quanto basta Procedimento Mescolate la ricotta magra con 1 cucchiaio di pesto, quindi suddividila sulle fette di melanzana e arrotolale strettamente, fermando se necessario con uno stuzzicadenti. Disponete gli involtini su un piatto e poi unite i pomodorini mondati e tagliati a fettine e la lattuga mondata, lavata e asciugata. SULLO STESSO ARGOMENTO: 12 ricette a prova di fianchi e girovita | Rimodella il tuo corpo Guarnite i pomodorini con il pesto rimasto e servite subito in tavola spolverizzando con il pepe nero macinato al momento. Completate il pasto con 2-3 gallette di grano saraceno o di quinoa, 30 g di parmigiano e un’insalata di carote a julienne e rucola condita con un filo d’olio e succo di limone. Tagliatelle verdi

Ingredienti

120 g di tagliatelle verdi (oppure integrali)

150 g di punte di asparagi cotte al vapore

1 spicchio d’aglio

1 presa abbondante di zenzero in polvere

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

sale marino integrale e pepe nero quanto basta Procedimento Mettete a lessare le tagliatelle in una pentola con abbondante acqua in ebollizione poco salata. Intanto in una padella con l’olio e lo zenzero fate dorare leggermente lo spicchio d’aglio, quindi eliminatelo e unite la pasta scolata al dente. Fate saltare in padella per 1 minuto, mescolando e unendo se necessario poca acqua di cottura della pasta, quindi aggiungete anche le punte di asparago, mescolate delicatamente e servite subito in tavola spolverizzando con il pepe nero macinato al momento e guarnendo a piacere con qualche foglia di prezzemolo finemente tritata.

Insalata fresca di ceci

Ingredienti

300 g di ceci lessati (o in vasetto, ben scolati)

1 falda di peperone rosso

10 pomodorini maturi e sodi

1 cipollina

10 foglie di prezzemolo

1 presa abbondante di origano

2 cucchiaini di succo di limone

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

sale marino integrale quanto basta

Procedimento In un tegame antiaderente con l’olio caldo fate appassire la cipolla affettata, quindi unite il peperone e i pomodorini mondati e tagliati a piccoli tocchetti e i ceci lessati ben scolati. Fate cuocere, mescolando e unendo se necessario poca acqua, per 5-8 minuti, quindi lasciate intiepidire e unisci l’origano e il prezzemolo tritato. SULLO STESSO ARGOMENTO: Ricetta Vegana | polpette di quinoa e cime di rapa -VIDEO- Regola di sale, mescolate delicatamente e servi condendo con il succo di limone. Completate con 2-3 gallette di quinoa (oppure 50 g di pane integrale a lievitazione naturale) e un’insalata verde mista condita con un filo d’olio e aceto di mele.

Mango e avocado per una porzione unica!

Ingredienti

1 avocado maturo e sodo

250 g di polpa di mango

150 g di mozzarelline

15 g di pinoli

2 cucchiaini di succo di limone

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

rucola e sale marino integrale q.b. Procedimento Disponete 2 coppapasta in 2 piatti, quindi suddividete sul loro fondo l’avocado mondato e tagliato a tocchetti spruzzati con il succo di limone. Scolate molto bene le mozzarelline, tagliatele a fettine e asciugatele con carta da cucina, quindi suddividete anche queste nei 2 coppapasta. Unite il mango a tocchetti, compattate leggermente con l’aiuto di un cucchiaio e mettete in frigorifero per una decina di minuti. Trascorso questo tempo, togliete delicatamente i coppapasta, condite con l’olio e 1 pizzico di sale e servite in tavola guarnendo con le foglie di rucola e i pinoli. Completate il pasto con 2-3 gallette di grano saraceno o di quinoa.

Smoothie di avocado e semi di chia

Ingredienti

1 avocado maturo e sodo

125 g di yogurt al naturale

1 cucchiaino di semi di chia

1 cucchiaino di stevia

qualche lampone (o fragola) fresco per decorare

succo di limone Procedimento Mondate l’avocado, dividetelo a metà, togliete il nocciolo interno, estraete la polpa con un cucchiaio e mettetela nel bicchiere del frullatore. Unite lo yogurt e la stevia e azionate l’apparecchio in modo da ottenere un composto cremoso. Suddividetelo quindi in 2 bicchieri, unite i semi di chia e lasciate riposare per una decina di minuti. Servite in tavola guarnendo con i lamponi (o le fragole) spruzzati con il succo di limone e a piacere anche con qualche fogliolina di menta. Servi lo smoothie come spuntino ac- compagnando a piacere con una tazza di carcadè.

Frutti di bosco a colazione!

Ingredienti

250 g di alternativa di mandorle (o di soia) allo yogurt senza zucchero

50 g di mirtilli o lamponi freschi

2 cucchiai di confettura di mirtilli o di lamponi senza zucchero

50 g di granola con frutta secca

2 cucchiaini di stevia

succo di limone quanto basta