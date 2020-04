Uomini e Donne | Luca Onestini del Trono Classico ha spiazzato tutti i suoi fan su Instagram pubblicando una foto senza veli. La reazione del web non è tardata ad arrivare

Luca Onestini è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte ad una delle edizioni di successo del Trono Classico di Uomini e Donne e per aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dov’è nata non solo una storia d’amore con Ivana Mrazova, con cui è tutt’ora impegnato, ma anche una bellissima amicizia con Raffaello Tonon.

Qualche ora fa però l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato a far parlare di lui pubblicando uno scatto senza veli sul web, gesto fatto qualche giorno fa anche da Luigi Favoloso ed Elena Morali.

Luca Onestini ha pubblicato una foto senza veli e la reazione del popolo di Instagram non è di certo tardata ad arrivare.

Luca Onestini pubblica una foto senza veli: la reazione dei fan di Uomini e Donne

La foto senza veli di Luca Onestini di Uomini e Donne, come prevedibile, ha scatenato non poche reazioni da parte del popolo del web, che ha prontamente pubblicato lo scatto su Instagram.

“Ma dai, non puoi pubblicare certe cose a queste ore del mattino” ha scritto una foto a Luca Onestini su Instagram, che di recente ha dichiarato di volere dei figli da Ivana Mrazova. “Ma lo sai che abbiamo tutte gli ormoni in palla in quarantena? Non mi far vedere certe cose!” ha scritto un’altra fan che sembrerebbe aver apprezzato lo scatto dell’ex protagonista del Trono Classico.

Il tutto, tra l’altro, è iniziato perché Luca Onestini di Uomini e Donne ha chiesto alle fan se preferissero la foto senza veli oppure quella in cui è vestito da capo a piedi. La loro risposta non è difficile da immaginare.