Uomini e Donne | Leonardo Greco, ex protagonista del Trono Classico, ha rivisto per la prima volta sua figlia dopo essere guarito dal coronavirus

Leonardo Greco è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte, un po’ di anni fa, al Trono Classico di Uomini e Donne. Di recente, come i più informati ricorderanno bene, Leonardo è ritornato a far parlare perché aveva contratto il coronavirus e le sue condizioni di salute erano piuttosto cagionevoli, ma ora il peggio è passato.

Leonardo è guarito ed ha potuto finalmente riabbracciare, a distanza di settimane, sua figlia per la prima volta dopo essersi ammalato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Tina Cipollari spiazza Gianni Sperti: “Ti massacro!”

L’ex tronista, che ora è negativo al coronavirus, ha ovviamente immortalato il momento per tenerlo per bene impresso non solo nella sua mente, ma per avere qualcosa di tangibile anche nel futuro.

Leonardo Greco ha incontrato sua figlia dopo il coronavirus, emozionando tutto il popolo del web.

Leonardo Greco di Uomini e Donne incontra la figlia: “E’ impossibile da descrivere”

Leonardo Greco ha provato a descrivere al pubblico di Uomini e Donne cosa ha provato in quegli istanti, ma ha dichiarato che era impossibile poter manifestare la gioia provata nel poter riabbracciare sua figlia, senza essere un pericoloso per lei, dopo ben due mesi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Leonardo Greco avverte: “Non lo sottovalutate” – VIDEO

“Vorrei provarvi a descrivere l’emozione che sto provando in questo momento, ma purtroppo mi risulta impossibile” ha scritto Leonardo Greco guarito dal coronavirus, che di recente ha ricevuto un messaggio da parte della sua ex. “Finalmente dopo due mesi sono riuscito ad abbracciare mia figlia, sto piangendo di gioia!” ha confidato l’ex protagonista del Trono Classico. “L’amore non ha tempo, è qualcosa di infinito” ha aggiunto emozionato.

Leonardo Greco di Uomini e Donne non solo è riuscito ad abbracciare sua figlia, che purtroppo non è riuscito a vedere per due mesi a causa della malattia, ma anche a vincere la battaglia più importante della sua vita: quella contro il coronavirus.