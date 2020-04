Desiderate avere sempre mani curate e idratate? Non è nè difficile e nè impossibile, basta seguire i nostri consigli, scopri quali.

E’ importante prendersi cura delle mani, sono il biglietto da visita e un’arma di seduzione, sono sempre in primo piano in ogni momento della giornata.

Basti pensare che le mani sono la parte del corpo più esposte, ma anche un vero e proprio strumento di comunicazione. E’ importante averle sempre in ordine e ben curate, perchè sono spesso sottoposte a un grande stress. Infatti faccende domestiche, utilizzi di prodotti troppo aggressivi, possono compromettere la propria salute.

Noi di CheDonna.it, vi diamo alcuni consigli su some averle sempre sane e belle, seguendo dei semplici consigli.

Mani perfette: ecco tutti i consigli utili

Le mani sono sempre in primo piano, come il nostro viso, quindi bisogna sempre prendersene cura senza trascurarle mai.

Infatti si possono disidratare, screpolarsi, a causa di agenti esterni, come il freddo, gli sbalzi di temperatura e i lavaggi frequenti incidono. Infatti questi fattori, rendono le mani:

secche

screpolate

ruvide

unghie deboli, sfaldate e ingiallite

Ma non scoraggiatevi, per avere mani perfette e sempre curate basta seguire dei semplici consigli, in questo modo le mantenete in salute per lungo tempo.

Segui i consigli utili:

1- Manicure perfetta: le mani vanno curate, iniziando proprio dalla manicure, leggete attentamente l’articolo pubblicato di recente, cliccando qui.

2- Scrub mani esfoliante: è importante fare degli scrub, così da mantenere sempre idratate le mani. Sulle mani sono presenti delle cellule epiteliali che si devono rinnovare spesso, lo scrub fa questo, in quanto va a rimuovere le cellule morte che sono localizzate sullo strato superficiale delle mani. Fate a casa in questo modo: in una terrina, mettete 10 ml di latte detergente ed un cucchiaino di zucchero di canna , mescolate bene. Applicate sulle mani e massaggiate delicatamente per qualche minuto, poi risciacquate con acqua tiepida. Ripetetelo una volta a settimana, poi applicate sempre una crema idratante.

3- Idratare le mani con la crema: le mani come il corpo vanno idratate, anche più volte al giorno, in particolar modo nella stagione invernale. Prediligete sempre prodotti naturali con sostanza naturali, come oli vegetali, burro, vitamine antiossidanti che prevengono anche il precoce invecchiamento cutaneo. Ad esempio le creme con malva e calendula, prevengono anche gli arrossamenti, invece per mani eccessivamente disidratate, sono da preferire crema con burro di karité che va nutrire in profondità. Per garantire una maggiore idratazione, si consiglia di mettere sempre la crema mani prima di andare a dormire, poi indossate i guanti appositi. Al mattino seguente le mani saranno morbide e lisce.

4- Proteggere le mani da macchie: le mani vanno curate durante tutto l’anno, ecco come in base alla stagione:

inverno: creme idratanti da spalmare più volte al giorno, non solo, indossate sempre i guanti quando siete all’aperto per evitare che le mani si possano screpolare.

creme idratanti da spalmare più volte al giorno, non solo, indossate sempre i guanti quando siete all’aperto per evitare che le mani si possano screpolare. estate: le mani vanno protette dai raggi solari, si consiglia di applicare creme idratanti con fattore di protezione solare anti UVA e UVB. In questo modo non si disidratano, e non sono soggette alla formazione di macchie scure. Inoltre queste creme specifiche, vanno a proteggere le mani dall’invecchiamento cellulare.

5- Indossare i guanti durante le faccende domestiche: ogni qual volta che lavate i piatti o utilizzate detergenti, si può indebolire la barriera protettiva della pelle e delle unghie. Di conseguenze le mani si disidratano e le unghie si indeboliscono e si possono sfaldare.

6- Impacchi 2 volte a settimana: le mani vanno protette da screpolature e non solo, è opportuno fare degli impacchi, che vanno a rilasciare sostanze nutrienti. In una ciotolina, sbattete un uovo, poi aggiungete un cucchiaino di miele liquido, mescolate bene e applicate sul dorso delle mani. Lasciate agire per 10 minuti e poi risciacquate abbondantemente con acqua tiepida.

7- Massaggi con oli: le mani hanno bisogno di massaggi frequenti, li potete fare con : olio di oliva, yogurt, latte tiepido, anche il succo di limone. Basta applicare un pò sul palmo della mano e fare dei piccoli massaggi e poi dopo 10 minuti, sciacquate con acqua tiepida senza sfregare troppo.