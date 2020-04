Lillo & Greg | Esordio alla regia (in streaming) per il duo comico

Lillo & Greg | Esordio alla regia (in streaming) per il duo...

Lillo & Greg fanno il proprio esordio alla regia con “D.N.A. – Decisamente Non Adatti”, una nuova commedia degli equivoci con Anna Foglietta disponibile in streaming a noleggio.

In questo particolare momento storico potrebbe esserci ancor più bisogno di ridere, lo sanno bene Lillo & Greg che sarebbero dovuti tornare al cinema con la loro opera prima da registi: il celebre duo comico, infatti, dopo tante apparizioni e collaborazioni cinematografiche, avrebbe dovuto popolare le sale con qualcosa di proprio. Nello specifico: “D.N.A. – Decisamente Non Adatti”, una commedia degli equivoci che esalta l’umorismo nonsense della coppia di attori.

I cinema, però, sono momentaneamente chiusi per via della pandemia da COVID-19, allora i film che sarebbero dovuti arrivare in questo periodo sul grande schermo sono disponibili in streaming a noleggio sulle principali piattaforme audiovisive: è già accaduto con la commedia di Alberto Ferrari “Un figlio di nome Erasmus”, ora tocca a loro cercare di sorprendere il pubblico italiano dal proprio divano.

Lillo & Greg in una nuova commedia degli equivoci: cosa aspettarci

Impresa non semplice, non tanto per l’opera proposta, che si dimostra essere innovativa e avanguardista sotto certi aspetti dell’intrattenimento, quanto per la situazione particolare che stiamo vivendo in cui un film potrebbe sì donare spensieratezza ma sempre con lo spauracchio di quello che potrebbe riservarci il prossimo futuro: gustarsi un girato, attualmente, potrebbe far riaffiorare alla mente quella serie di domande che l’intera cittadinanza italica si pone ormai da mesi durante l’emergenza Coronavirus. Tornerà tutto come prima? Se sì, quando? Le risposte stanno provando a darle il Governo e la comunità medico-scientifica, sempre però con la cautela e la delicatezza necessaria congeniale a questi giorni.

È tutta una grande incognita, ma l’equazione del divertimento sembrano risolverla brillantemente loro due che raccontano – con la consueta verve che li contraddistingue abbinata a qualche artificio retorico e tecnico in più – l’epopea di due ex compagni di scuola che si rincontrano dopo tanto tempo e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite. Ovviamente questo sarà il giusto pretesto per gag e risate.

In scena con loro anche Anna Foglietta, l’attrice stavolta si è superata ricoprendo un triplice ruolo: tre donne, con altrettanti caratteri e particolari diversi. Rispettivamente Elena, Renata e Jessicah. La duttilità della Foglietta si evince anche dall’originale trailer del film che potrebbe portare fuori strada, ma come rivelano Lillo & Greg: “I trailer vanno di moda così e non importa che abbiano un senso”. Particolare rilevanza, invece, potrebbe assumerla un film del genere in questo tempo piuttosto precario e denso di imprevisti. Toccherà a noi, tutti, fare il possibile per non essere inadatti: Lillo & Greg sono riusciti nell’intento con l’ossimoro più inaspettato nel cinema comico del recente passato. Unica via percorribile per aprirsi al futuro, tanto atteso quanto incerto.

