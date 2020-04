Ikea svela la ricetta delle sue polpette

In questo momento così duro per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus, Ikea ha deciso di fare un regalo a tutte le famiglie svelando la ricetta delle sue polpette sui social.

Ikea è da sempre vicina ai suoi clienti, ma in questo periodo storico in cui la maggior parte delle famiglie si trova a vivere l’isolamento casalingo a causa del Coronavirus, ha voluto fare un regalo molto speciale e tutti, svelando la ricetta delle sue gustose e amate polpette.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ikea, la nuova frontiera: i mobili in affitto

La ricetta è stata postata su Instagram ed è diventata immediatamente virale. In tanti ci siamo sempre chiesti quale fosse l’ingrediente segreto che rende le polpette di Ikea così irresistibili. Ecco quindi la ricetta svelata passo dopo passo che svelerà tutti gli ingredienti per rifare a casa le polpette vendute da sempre nel reparto surgelati della catena svedese, ricetta che si differenzia parecchio da quella delle polpette svedesi che è circolata finora.

Ikea svela la ricetta segreta delle sue polpette | tutti i passaggi per prepararle in una foto gallery

Quante volte dopo aver acquistato dei mobili o altri accessori per la casa da Ikea, prima di uscire ci siamo recati nel reparto alimentare per portare a casa una o più buste di polpette surgelate svedesi? Da adesso, potremo prepararle comodamente in casa, perché il colosso svedese, in questo periodo di isolamento a causa della pandemia da Covid-19, ha deciso di svelare la ricetta delle sue polpette passo dopo passo, e lo ha fatto su Instagram

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giuseppe Conte conferenza stampa | Esito del Consiglio Europeo

L’account Instagram IkeaUk è stato preso d’assalto nelle ultime ore, tutti sono andati a scoprire la ricetta per preparare le polpette tanto amate al mondo e anche della salsina per accompagnarle. Ecco a voi gli ingredienti e la ricetta spiegata in una esaustiva foto gallery firmata Ikea!

Ingredienti per le polpette

500 grammi di manzo macinato

250 grammi di carne di maiale macinata

100 grammi di pan grattato

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

1 uovo

5 cucchiai di latte

sale

pepe

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Polemica Vittorio Feltri | Stefano De Martino: “Guardo avanti”

Ingredienti per la salsa

40 grammi di burro

40 grammi di farina

150 ml. di brodo vegetale

150 ml. di brodo di carne di manzo

150 ml. di double cream ( che può essere sostituita da panna da montare fresca)

2 cucchiaini di salsa di soia

1 cucchiaino di senape di Digione

Sfogliate la foto gallery per scoprire tutto il procedimento di preparazione con le esaustive (come sempre) istruzioni illustrate di Ikea!

Le polpette saranno un secondo piatto che tutta la famiglia amerà. Un piccolo ma speciale regalo che Ikea ha voluto fare per allietare un poco il ‘lockdown’, sperando che presto torneremo alla normalità.