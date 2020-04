Friends | Reunion della serie a scopo benefico: l’iniziativa del cast

“Friends” si prepara a tornare in tivù con la reunion del cast. Le riprese dei nuovi contenuti sono state interrotte a causa dell’emergenza Coronavirus, i protagonisti allora hanno dato vita ad una particolare iniziativa benefica.

Nozze d’argento ancor più speciali quelle di “Friends”, la serie tv più amata di sempre – che lo scorso anno ha compiuto 25 anni dalla messa in onda – avrebbe dovuto tornare ad incantare i telespettatori sulla nuova piattaforma HBO Max. Le vicende del “Central Perk”, però, sono state interrotte momentaneamente a causa del Coronavirus: c’è tutto, nuove storie e situazioni, persino il cast sembrerebbe aver ritrovato l’armonia di un tempo (ammesso che sia mai svanita dal momento che i singoli attori, in questi anni, si sono sempre sentiti malgrado i diversi percorsi lavorativi), mancano solo le riprese.

Si tornerà a lavorare al progetto – diventato sempre più un evento – il prima possibile. Non appena la situazione lo consentirà, però, il cast ha voluto lanciare un’iniziativa particolare per unire l’utile al dilettevole. Anche “Friends”, con i suoi protagonisti, partecipa alla “All in Challenge”: coloro che doneranno in favore di associazioni come No Kid Hungry, Meals on Wheels America e America’s Food Fund potranno assistere alle riprese della speciale reunion artistica e poter prendere un caffè con gli attori della serie.

Friends, l’iniziativa benefica correlata al ritorno della serie tv: in cosa consiste

“Friends” torna nelle case d’America (e non solo) in tutti i sensi, l’iniziativa ha già incluso altri divi di Hollywood: nel corso di quest’emergenza, infatti, molte sono le personalità di spicco dello show business americano che hanno coinvolto il proprio pubblico per effettuare donazioni a diverse realtà. In cambio la possibilità di passare una giornata con i propri beniamini sul set di film e serie tv. Il risvolto mediatico prestato alla beneficenza: chiedere a Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Bradley Cooper e Matt Damon che saranno parte attiva in questo do ut des unico e irripetibile.

Celebrità e volontariato, un binomio che diventa imprescindibile quasi ovunque. Attualmente, però, la realtà a Stelle e Strisce sembra essere particolarmente colpita – in negativo – da questa pandemia. Diventa, quindi, fondamentale l’apporto di personale medico e sanitario per una cooperazione univoca verso un fine più grande: tornare alla normalità è possibile, anche facendo spettacolo in maniera consapevole.

