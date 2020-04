Primo piatto | la carbonara di mare -VIDEO

Per chi ama sperimentare in cucina e soprattutto il pesce, ecco la ricetta della carbonara di mare, un gustoso primo piatto che conquisterà il palato al primo assaggio.

La carbonara di mare, versione molto speciale di un primo piatto della tradizione culinaria romana, la carbonara. In questa ricetta, la carbonara infatti sarà al sapore di mare, un piatto gustoso, raffinato e semplice da preparare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Primo piatto | spaghetti alla vesuviana -VIDEO-

Tre varietà di pesce dal gusto corposo, che si prestano perfettamente alla preparazione di un primo piatto che vede nella, ricetta classica, come classico protagonista il guanciale. Per la carbonara di pesce infatti si utilizzeranno salmone, tonno e pesce spada, in una dadolata davvero succulenta. Ma scopriamo come preparare il piatto, passo dopo passo.

Come preparare la carbonara di mare | il video tutorial

Per preparare la carbonara di mare, avrete bisogno di:

320 grammi di spaghetti

100 grammi di tonno

100 grammi di pesce spada

100 grammi di salmone

6 tuorli d’uovo

60 grammi di parmigiano reggiano dop

60 grammi di vino bianco

1 spicchio d’aglio

6 rametti di timo

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale fino quanto basta

pepe nero quanto basta

Per prima cosa si dovrà mettere sul fuoco la pentola per cuocere la pasta e salarla quando raggiunge il bollore. Nel frattempo si dovranno dividere i tuorli delle uova dagli albumi. I tuorli andranno messi in una ciotolina assieme al parmigiano, il pepe, il sale e le piccole foglioline del timo. La miscela andrà sbattuta con una frusta manuale e stemperata con un poco di acqua di cottura della pasta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pasta con pesce spada | la ricetta -VIDEO-

A questo punto, dopo aver buttato la pasta, si procederà creando la dadolata di pesce spada, salmone e tonno che andranno saltati in padella con olio e lo spicchio d’aglio. Quando il pesce risulterà quasi a cottura completa, si potrà sfumare con del vino bianco, quando l’alcool sarà evaporato, i dadi di pesce andranno prelevati con un schiumarola e tenuti da parte mentre la pasta giunta quasi a fine cottura dovrà essere versata nella padella di cottura del pesce e saltata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: La ricetta dei Ravioloni di rombo: ingredienti e passaggi

La pasta andrà risottata aggiungendo dell’acqua di cottura della pasta e poi vi andrà versata sopra la miscela dei tuorli d’uovo e anche la dadolata di pesce. Finire di spadellare il tutto, addizionare di parmigiano grattugiato e pepe e servire ben calda.