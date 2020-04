I segni zodiacali più creativi in quarantena

Scopri quali sono i segni dello zodiaco più creativi in quarantena e quali non lo sono per niente.

Il periodo di quarantena è sicuramente tosto e difficile per tutti e questo porta le persone a reagire in modi molto diversi tra loro. Se da un lato ci sono quelli che fanno fatica a concentrarsi e che tendono a passare le giornate crogiolandosi nel dolce far niente, dall’altro ci sono invece coloro che approfittando del tempo libero in più, si danno da fare per portare avanti progetti sempre nuovi.

Di certo, la parte creativa di ognuno di noi incide molto in tal senso, facilitando coloro che hanno voglia di fare con idee sempre nuove e spesso anche simpatiche ed in grado di far trascorrere il tempo in modo piacevole. Ovviamente si tratta di un aspetto che, almeno in parte, è legato all’influenza che le stelle hanno sulle persone. Per questo motivo, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali pronti ad innamorarsi di nuovo e quali sono i più precisi dello zodiaco, oggi scopriremo quali sono i segni dello zodiaco più creativi durante la quarantena. Un aspetto per il quale vale la pena controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più chiara e completa.

I segni che in quarantena sono più creativi e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli quasi per nulla creativi

I nati sotto il segno dell’Ariete non amano stare fermi ma non sono muniti di quella fantasia utile a creare modi alternativi per passare il tempo. Per questo modo, pur ingegnandosi nel trovare sempre modi diversi per far scorrere le giornate senza che la noia la faccia da padrona, non sono bravi a mettere a punto idee creative.

Più abituati all’azione, preferiranno infatti dedicarsi alle attività sportive da svolgere in casa, a maratone tv, a chiacchierate con gli amici e a passatempi ideati dagli altri. Solo in rari casi (e spesso in base al loro ascendente) sono in grado di unire la loro innata voglia di fare con la parte creativa. Quando ciò accade i risultati sono sicuramente sorprendenti.

Toro – Quelli decisamente creativi

I nativi del Toro sono persone che di natura possiedono un’indole creativa e adatta a tutto ciò che richiedere l’uso delle mani. In genere hanno almeno una passione che li coinvolge e che in periodi come quello della quarantena può portarli a reinventarsi in un modo tutto nuovo e volto a scoprire parti ancora inesplorate di se stessi. Che si tratti di cucina, uncinetto o altro, sapranno sempre come rimboccarsi le maniche e dar vita qualcosa di interessante, utile sia a fargli passare il tempo in modo costruttivo che a farli sentire al centro di qualcosa di importante. Qualcosa alla quale stanno dando vita e che pertanto rappresenta qualcosa che è destinato a diventare prezioso.

Gemelli – Quelli non sempre creativi

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un modo di fare contrastante che può passare da momenti di creatività ad altri nei quali l’unica cosa che sanno fare è fermarsi per lamentarsi della noia che stanno vivendo. Si tratta del loro tipico modo di essere che spesso in preda a sbalzi d’umore gli fa esternare la parte migliore e peggiore della loro personalità. Due part che, però, messe insieme danno vita a persone speciali e a loro modo creative.

Tutto a sta a coglierli nelle loro fasi positive in cui la voglia di fare e l’energia che sanno sprigionare saranno tali da far dimenticare ogni muso lungo. Il lato positivo? Anche quando sembrano disfattisti come pochi, seppur in background stanno già ideando a qualcosa di nuovo da fare. Per cui si, forse non sempre sono creativi ma quando scelgono di esserlo sanno davvero come muoversi.

Cancro – Quelli vagamente creativi

I nativi del Cancro possono dar mostra di una certa creatività purché sentano quella sorta di ispirazione della quale hanno bisogno quando si tratta di lasciarsi coinvolgere in qualcosa di nuovo. Si tratta, però, di un impulso leggero che il più delle volte li spinge a cambiare più volte idee e che ancora più volte rischia pertanto di concretizzarsi in qualcosa di incompiuto. Ciò dipende dal loro modo di vivere le cose e di gestire i momenti di noia che spesso finiscono con lo stancarli al punto da fargli perdere del tutto la voglia di fare. Anche se potenzialmente non mancano di una certa creatività, quindi, è davvero difficile che ne diano mostra proprio durante la quarantena.

Leone – Quelli piuttosto creativi

I nati sotto il segno del Leone sanno sempre far fronte alle situazioni difficili, specie se farlo significa dimostrare a se stessi di saper agire meglio degli altri. Anche durante il periodo della quarantena, quindi, sapranno sempre come dare il meglio di se, inventandosi nuovi modi per trascorrere il tempo e a volte trovandone persino di adatti e utili da consigliare. Certo, non essendo persone creative nel puro senso del termine non porteranno avanti progetti di chissà quale tipo ma avranno sempre quella spinta emotiva che serve per inventarsi qualcosa di nuovo o per migliorare ciò che hanno già davanti. Una qualità che in questo particolare momento è già più che positiva.

Vergine – Quelli per nulla creativi

I nativi della Vergine tendono ad essere sempre troppo concentrati su ciò che non va per sentir crescere dentro di se il fuoco della creatività. In periodi come quello della quarantena, poi, sono più predisposti a non fare nulla che a cercare qualcosa che sia in grado di distrarli. Ciò si traduce in intere giornate trascorse ad oziare o a guardare la tv.

Inventarsi qualcosa di nuovo, per loro rappresenta una sorta di perdita di tempo, motivo per cui non cercano neppure di farsi trascinare dagli altri. Alla fine, questo è il modo con cui riescono a deprimersi meno, almeno apparentemente. Se si trovano a prendere parte ai progetti di qualcun altro, infatti, il più delle volte possono persino scoprire di divertirsi. Peccato che ciò avvenga davvero di rado.

