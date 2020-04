Giulia de Lellis si lascia andare a delle confessioni notturne e parla dei tradimenti di Andrea Damante: “Era bello, giovane e leggero. È capitato a tutti”.

Confidenze notturne tra Giulia De Lellis e i suoi fans. L’influencer ha risposto ad una serie di domande che le hanno fatto i followers su Instagram ed è tornata a parlare dei tradimenti di Andrea Damante ribadendo di averlo perdonato già diverso tempo fa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Andrea Damante | Denver vuota il sacco: il retroscena su Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e i tradimenti di Andrea Damante: “Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ cog…ne). È capitato a tutti”

Bellissima, serena e sorridente, Giulia De Lellis ha dedicato un po’ del suo tempo ai fans che la seguono sin dalla sua partecipazione a Uomini e Donne. Sono state tante le domande che sono state rivolte all’influencer che ha deciso di rispondere in modo schietto e diretto. L’ultimo periodo ha riservato diverse novità alla De Lellis che, recentemente, ha parlato anche delle difficoltà affrontate sul lavoro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Andrea Iannone dopo Giulia De Lellis | “Sto benone”

“Quando ci racconterai quello che sta succedendo nella tua vita sentimentale?”, le ha chiesto qualcuno. “So che siete sempre molto curiosi della miua sentimentale e mi piace condividerla con voi- Prima, però, vorrei capire io stessa ciò che sta succedendo”, è stata la risposta di Giulia.

Poi la domanda che ha spinto Giulia a parlare dei tradimenti del Damante. “Come fai a fidarti di chi, in passato, ti ha ferita?“, le ha chiesto un followers.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Andrea Damante e De Lellis | Ginnastica di coppia sui social

“Perdonando, se ne vale la pena ovviamente perchè tutti possono sbagliare“, ha risposto inizialmente Giulia che è poi scesa nei dettagli. “Se ti riferisci al Dama: io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la ca…ta) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto”. Poi ha aggiunto: “Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ cog…ne). È capitato a tutti”.

Le domande più gettonate, naturalmente, sono state quelle sull’amore. “Credi nell’amore della vita?”, le hanno chiesto ancora. “Una delle persone più importanti della mia vita mi disse: non c’è l’uomo della tua vita perchè solo la vita stessa te lo dimostrerà, magari tra 15, 20 anni. Dopo tutto quel tempo, allora sì che potrai dire è l’uomo della mia vita“, è stata la risposta di Giulia.