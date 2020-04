Gemma Galgani, proposte bollentei a Uomini e Donne da Occhi Blu e Cuore di Poeta, i corteggiatori misteriosi con cui sta chattando.

Proposte bollenti per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama storica del trono over, ancora single, sta conoscendo alcuni corteggiatori misteriosi in chat da cui continua a ricevere messaggi e proposte che non la lasciano indifferente. I più intraprendenti sono Occhi Blu e Cuore di Poeta che hanno deciso di stupire la Galgani.

Gemma Galgani e le proposte bollenti a Uomini e Donne di Occhi Blu e Cuore di Poeta

Soo due i corteggiatori che hanno particolarmente colpito Gemma. Si tratta di Occhi Blu, il 38enne che ha deciso di conoscerla in chat e di Cuore di Poeta, un 61enne che potrebbe essere piemontese avendo una grande conoscenza del territorio. I messaggi che le hanno scritto entrambi hanno colpito la Galgani che ha deciso di portare avanti la conoscenza. Dopo aver assistito al confronto tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, Gemma è tornata a chattare con i suoi pretendenti.

“Buonasera Gemma, come stai? Mi auguro che tu stia bene e non ti senta sola. Oggi è stata una bella giornata, la tv mi ha fatto compagnia. Ho però inizato a scriverti con un sottofondo musicale dei Queen, spero ti piaccia la musica, a me dà carica”, è il messaggio di Occhi Blu che ha deciso di stupirla inviandole un messaggio in cui le fa santire per la prima volta la sua voce.

A stupire Gemma, però, è soprattutto Cuore di Poeta che decide di osare sperando di conquistare definitivamente le attenzioni della dama di Torino.

“Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi, seducenti per una nottata d’amore”, scrive Cuore di Poeta lasciando senza parole Gemma che continua a sognare il grande amore.