Tina Cipollari sbotta sui social e minaccia di denunciare.

L’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, è infuriata per via di una pubblicità che utilizzerebbe la sua immagine ed il suo nome per promuovere un prodotto dimagrante.

Una cosa che Tina avrebbe scoperto da poco e per la quale si è subito indignata, postando alcune immagini tra le sue storie di Instagram e chiedendo a tutti di condividerle e di far sapere che si tratta di un falso.