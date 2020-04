Aprile 2020 | I segni zodiacali pronti per l’amore

Scopri quali sono i segni zodiacali pronti ad innamorarsi subito dopo il periodo di quarantena.

La primavera è nota come la stagione dei nuovi amori e sono in tanti ad attenderla ogni anno per la ventata di novità che è in grado di portare con se. Purtroppo con l’arrivo del Coronavirus e la relativa quarantena, gli animi di molti si sono smorzati, accusando il colpo ed incupendosi davanti alla possibilità di non poter uscire da casa. Eppure, l’amore è un sentimento più grande di una quarantena e ogni giorno sono tante le persone sempre più pronte a farlo sbocciare nuovamente nel proprio cuore. Dopotutto ci sono i ritorni di fiamma, gli amori nati sul web e le simpatie che possono nascere persino incrociando gli sguardi mentre si va a fare la spesa.

Inoltre è sempre bene ricordare che questo periodo di isolamento non durerà per sempre e che presto (si spera il prima possibile) lascerà il passo a qualcosa di diverso, offrendo a tutti la possibilità di tornare ad incontrarsi per strada. Perché, allora, non provare a scoprire quali sono i segni dello zodiaco che tra tutti sono più pronti a prendersi una bella cotta una volta messo il naso fuori di casa? Come sempre le stelle tendono ad influenzare aspetti come questo, rendendoci più o meno suscettibili all’amore. Dopo aver visto qual è il dolce al cioccolato perfetto per ogni segno zodiacale e qual è la ricetta da preparare in quarantena più adatta ai vari segni zodiacali, scopriremo quali sono i segni già pronti ad innamorarsi. Come sempre, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione, segno per segno.

Scopri se e quanto sono pronti ad innamorarsi i vari segni dello zodiaco

Ariete – Quelli prontissimi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano vivere i primi momenti dell’innamoramento e che per questo motivo stanno risentendo in modo particolare del lungo periodo di quarantena. Nonostante starsene a casa sia una situazione che gli pesa in modo particolare, cercano infatti di guardare avanti e per farlo si concentrano come non mai sul domani. Ovviamente, non mancano le fantasie riguardanti l’amore che spesso amano fare per sollevarsi il morale. Un aspetto che potrebbe portarli a sperimentare ben presto un sentimento d’amore, tanto da provarlo praticamente subito, una volta usciti da casa. Dopotutto che si tratti di una semplice infatuazione o di vero amore, per loro non è poi così importante. La cosa che più gli preme è infatti quella di provare emozioni tali da farli sentire vivi.

Toro – Quelli abbastanza pronti

Romantici come pochi altri, i nativi del Toro sono abbastanza pronti a sperimentare un sentimento prezioso come l’amore, specie se si considera che restare in casa li ha portati a nutrirsi di libri e film romantici ed in grado di esasperare questo loro bisogno. La loro voglia di lanciarsi in qualcosa di nuovo deve però fare i conti con la reticenza che hanno sempre quando c’è in ballo qualcosa di diverso dal solito.

Seppur pronti quindi, sono persone sicuramente frenate dalla loro parte razionale, quella che nonostante tutto non possono mai fare a meno di ascoltare e che funge da ottimo contrappeso per renderli persone sempre posate ed in grado di gestirsi tra gli alti e bassi della vita, ivi compresi quelli che possono vivere in amore.

Gemelli – Quelli non del tutto pronti

Non si può dire che l’idea di innamorarsi non sia piacevole per i nati sotto il segno dei Gemelli. Dalla loro, però, hanno un bisogno sicuramente più forte di vita sociale. Il pensiero di provare qualcosa per qualcuno li solletica spesso ma non è detto che ciò basti a renderli pronti per un nuovo amore. Una volta liberi di uscire da casa avranno infatti bisogno di mettersi in gioco, ritrovare gli amici, divertirsi, fare le ore piccole e trasformare in realtà tutto ciò a cui hanno pensato in questi mesi. Un particolare che potrebbe spingerli a non volersi legare subito a qualcuno ma a vivere delle emozioni e dei batticuori dati dalle infatuazioni del momento e da tutto ciò che può comportare un incontro speciale che se davvero carico di emozioni potrebbe persino spingerli a buttarsi del tutto.

Cancro – Quelli pronti ma reticenti

I nativi del Cancro amano tantissimo vivere di sogni e quando si parla di amore sono bravissimi a farne. È chiaro, quindi, che in questo periodo di quarantena si trovino molto spesso a fantasticare su incontri speciali e su possibili storie d’amore da far partire una volta liberi di uscire di casa. L’incontro tra sogni e realtà, però, nel loro caso è quasi sempre poco incline a combaciare. Questo significa che, sebbene intenzionati a lasciarsi andare, una volta al centro della situazione, potrebbero frenarsi di colpo, iniziando a dar spazio alla ragione e preferendo mantenere il sogno senza ombre di alcun tipo. Si tratta di un modo di fare che gli appartiene in ogni circostanza. Un modo di fare che a quarantena finita potrebbero vivere in modo un po’ più acceso del solito. Una cosa che comunque non durerà molto, lasciandoli finalmente liberi di lasciarsi andare, magari proprio quando avranno dinanzi la persona giusta.

Leone – Quelli non ancora pronti

I nati sotto il segno del Leone non amano perdersi in fantasie. Per loro la vita va presa per quella che è e migliorata per ciò che offre ogni giorno. Dopo il periodo di quarantena, quindi, il loro obiettivo principale sarà quello di recuperare il tempo perso e di lasciarsi andare ad esperienze nuove. Questo non vuol dire che chiuderanno le porte all’amore.

Semplicemente non faranno nulla per inseguirlo o per ricrearlo nella propria vita. Se avranno modo di trovarsi nelle situazioni giuste, sceglieranno di volta in volta come agire e tutto senza preoccuparsi più di tanto delle conseguenze. La sicurezza che hanno in se stessi è infatti sempre la prima molla che li spinge e quella sulla quale fanno affidamento per ogni ambito della loro vita, amore e relazioni comprese.

Vergine – Quelli troppo indecisi

I nativi della Vergine non sono così ottimisti da permettersi di fantasticare ed il lungo periodo di quarantena ha finito con il metterli alla prova più di una volta, sopratutto in vista della loro incapacità di aggrapparsi ai sogni per sentirsi meglio. L’amore, quindi, rappresenta un capitolo a parte sul quale non hanno fatto progetti e che intendono vivere se e quando sarà necessario farlo. Sicuramente, una volta liberi di tornare alla vita di tutti i giorni, la loro prima preoccupazione sarà quella di assicurarsi che il lavoro e quanto lasciato in sospeso sia pronto per ripartire. Per quanto riguarda i rapporti sociali, avranno cura di riprendere quelli interrotti, limitandosi a vedere come vanno le cose. Certo è però che la sensazione di solitudine sperimentata potrebbe renderli un po’ meno cinici in caso di incontri speciali e la cosa potrebbe rappresentare un gran bel cambiamento sia per il loro cuore che per la vita sentimentale.

