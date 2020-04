Per preparare questo contorno alternativo, iniziate dall’impasto, in una ciotolina sciogliete il lievito nell’acqua che deve essere a temperatura ambiente. In una ciotola, mettete la farina, il lievito sciolto, il sale, l’olio e l’acqua un pò alla volta. Lavorate con le mani ed impastate per bene fino a quando l’impasto non sarà liscio ed omogeneo. Solo quando avrete ottenuto un panetto liscio, lo lasciate riposare per 15 minuti nella ciotola.

Poi trascorso il tempo, dividete il panetto in 4 parti, prendete l’estremità di ognuna, la dovrete tirare delicatamente, poi la ripiegate verso il centro, formate una palla.

Lasciate lievitare nella ciotola, in un luogo caldo e asciutto, fino a quando non raddoppia il volume, nel frattempo, preparate il ripieno. Lavate il peperone, poi togliete il picciolo ed eliminate tutti i semi interni, tagliatelo alla julienne e trasferite in una padella con l’olio e il sale, fate saltare per qualche minuto a fuoco vivace.

Aggiungete le olive nere denocciolate, i capperi dissalati e l’origano, lasciate cuocere per almeno 10 minuti a fiamma media con coperchio. Poi tagliate a cubetti la provola, eliminate l’acqua in eccesso, facendola scolare nel colino. Riprendete l’impasto, stendetelo su un piano da lavoro leggermente infarinato, formate dei cerchi, poi mettete al centro il preparato di peperoni, chiudete e formate le mezzelune, sigillate bene ai bordi per evitare che il ripieno possa fuoriuscire durante la cottura. Trasferite i fagottini su una leccarda da forno e lasciate cuocere in forno preriscaldato ventilato a 230°C per 10 minuti.Trascorso il tempo, sfornate e servite tiepidi.

