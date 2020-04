Pelle Grassa | i cibi che dovresti assolutamente evitare

La pelle grassa, una condizione fisiologica che appartiene a molte donne e che spesso crea diversi problemi di acne, impurità e anche l’antiestetica pelle lucida. Ecco i cibi che dovresti evitare se hai la pelle grassa.

La tua pelle è grassa, impura e colpita da acne e comedoni? Oltre alla beauty routine che dovrà essere specifica per questo tipo di pelle, potrai agire anche dall’interno curando l’alimentazione e prediligendo alcuni cibi ad altri che potenzialmente potrebbero causare un peggioramento della pelle grassa.

La dieta quindi risulta essere fondamentale per mantenere uno stato di salute ottimo e anche per avere una bella pelle e tenere sotto controllo le problematiche ad essa legate. Eliminare alcuni cibi dalla propria alimentazione, potrebbe aiutare le persone che hanno la pelle grassa e migliorarne l’aspetto, scopriamo quali.

I cibi da evitare se hai la pelle grassa

La pelle grassa è una tipologia di epidermide molto diffusa. Le cause possono essere di tipo ormonale o anche esterne come l’assunzione di alcune categorie di farmaci, ma anche al tipo di dieta. Non a casa spesso, chi soffre di obesità ha anche la pelle grassa ed impura.

La pelle si presenta lucida, soprattutto nella zona della fronte, del naso e del mento, i pori risultano essere dilatati in alcune parti del viso e vi spesso la presenza di acne e punti neri. L’eccessiva produzione di sebo, spesso viene influenzata anche dall’alimentazione e come sottolinea la biologa nutrizionista Paola Griseri nel suo blog, per cercare di riequilibrare l’eccessiva produzione di sebo, si dovrà riguardare la propria dieta:

” chi soffre di pelle grassa deve eliminare dalla propria alimentazione tutti i cibi raffinati o troppo elaborati che generano tossine e vanno ad affaticare il fegato”

e aggiunge anche quali cibi dovrebbero essere eliminati dall’alimentazione quotidiana:

“Occorre quindi ridurre o eliminare dalla tavola tutto il cibo spazzatura, gli zuccheri semplici e raffinati, i dolci, il cioccolato, ma anche i cibi ricchi di grassi saturi come salumi, formaggi stagionati, fritture, salse e sughi di ogni tipo che aumentano il carico di grassi saturi e idrogenati nella dieta.

Sono sconsigliati particolarmente tutti gli alimenti ad alto indice glicemico come prodotti ricchi di fruttosio o sciroppo di mais, dolci di produzione industriale, cereali raffinati come pasta bianca, farina di tipo 00, pane bianco, biscotti, o cioccolato”

Cosa mangiare se si ha la pelle grassa

Se si ha la pelle grassa, si dovrà preferire una dieta sana ed equilibrata che comprenda la giusta quantità di cereali integrali, frutta e verdura, le proteine delle carni bianche, del pesce e delle uova e anche di yogurt ricchi di probiotici. Preferire i grassi nella loro ‘versione base’ sarà una scelta salutare per il corpo e anche per la pelle. Perfetto l’olio extravergine di oliva, il re della nostra dieta mediterranea.

Inutile aggiungere che praticare uno stile di vita sano, eliminando il fumo e limitando l’assunzione di alcool sarà un beneficio per la salute del corpo e anche della pelle.

(Fonte: https://paolagriseri.it/)