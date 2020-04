Paola Di Benedetto ha dichiarato di essere scoppiata in lacrime non appena ha incontrato i suoi genitori dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Paola Di Benedetto, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, da cui è uscita vincitrice, nelle scorse ore ha scelto di raccontarsi attraverso una diretta Instagram sul portale di Vanity Fair.

La fidanzata di Federico Rossi, tra una confessione e l’altra, ha rivelato che cosa ha fatto non appena ha raggiunto casa dei suoi genitori che non vedeva dall’8 gennaio, giorno in cui è entrata nella casa più spiata d’Italia.

La vincitrice di Alfonso Signorini, che di recente ha commentato la separazione di Benji e Fede, ha rivelato che non appena li ha rivisti è scoppiata in lacrime.

“Nonostante le misure di sicurezza, ammetto che ci siamo abbracciati” ha rivelato Paola Di Benedetto dopo il Grande Fratello Vip. “Ma credo si possa fare con le persone con cui si vive. Io sono a casa con loro in questi giorni e ci rimarrò fino alla fine della quarantena” ha raccontato la fidanzata di Federico Rossi. “All’interno della casa non capivo bene cosa ci diceva Alfonso, quando diceva che eravamo privilegiati” ha proseguito. “Ora lo capisco, non posso più abbracciare nessuno, mentre nella casa era un privilegio che avevamo tutti noi” ha poi spiegato l’influencer.

Grande Fratello Vip | Paola Di Benedetto rivela cosa farà dopo la quarantena

Paola Di Benedetto ha confidato anche che dopo la fine della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha scelto di intrattenere i suoi fan attraverso delle dirette su Instagram, ammettendo però che forse fa più bene a lei che a loro.

“E’ un modo come un altro per tenerci compagnia, lo faccio per loro ma fa bene anche a me” ha spiegato la vincitrice del GF Vip. “Facciamo anche degli allenamenti. Io fortunatamente ho un piccolo giardino, quindi riesco a prendere una boccata d’aria ogni tanto” ha proseguito Paola.

La Di Benedetto, che di recente ha svelato perché ha scelto di donare il montepremi, tra l’altro, sembra non avere dubbi nemmeno su cosa farà non appena questo periodo di quarantena finirà. Che cosa farà?

“Una bella passeggiata in un campo” ha ammesso Paola. “Mi manca il verde e stare all’aria aperta” ha spiegato.

Paola Di Benedetto ha svelato cosa farà dopo la quarantena e, come tutti gli italiani, non vede l’ora che tutto questo possa presto finire. Anche per poter finalmente riabbracciare il suo amato Fede.

Paola e Fede, come i fan più informati ricorderanno bene, non si vedono da gennaio e purtroppo non potranno farlo fin quando la quarantena non sarà finita.

“Stiamo insieme in maniera virtuale, facciamo un sacco di video chiamate” ha confidato. “Guardiamo un sacco di serie insieme. Consiglio a tutte le coppie che non possono stare insieme di sfruttare in questo modo la tecnologia” ha proseguito. “Sfruttiamola per sentire più vicine a noi le persone care.”

Paola Di Benedetto, che ha particolarmente legato con Adriana Volpe, si augura anche che dopo la fine di questo periodo, e la vittoria al Grande Fratello Vip, possa finalmente spiccare il volo in tv.