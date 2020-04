Fianchi snelli con la giusta dieta | un sogno possibile

Il sogno di avere fianchi snelli e tonici passa anche dalla tavola. Con la dieta giusta fare sacrifici sarà meno pesante

Avere fianchi snelli è il sogno di ogni donna e può anche diventare realtà Ma per riuscire a realizzare il tutto bisogna fare dei sacrifici, facendo degli esercizi veri, non solo anche a tavola. Per ottenere risultati come spesso succede bisogna avere rigore e costanza perché sacrifici come questi ci possono portare a contrastare le riserve di grasso localizzate nelle zone più critiche.

Vediamo allora qualche consiglio per poter arrivare all’estate in piena forma e soprattutto con i fianchi snelli. Quello di cui si ha bisogno come in ogni dieta è senza alcun dubbio un menù equilibrato. In caso contrario andremo a fare del male alla nostra salute Ma per riuscire a raggiungere il nostro scopo dovremo scegliere un menu ipocalorico e puntare su alimenti specifici che possono aiutarci in questo nostro sacrificio.

Quali alimenti scegliere per fianchi snelli

La scelta degli alimenti giusta è la cosa fondamentale in ogni dieta perché ognuno di essi ha delle proprietà che possono aiutarci a raggiungere il nostro scopo

Partiamo da un pasto fondamentale e troppo spesso sottovalutato, la colazione. Per iniziare al meglio la giornata possiamo puntare sui cereali integrali, il latte oppure lo yogurt magro. Sì anche alla frutta fresca e per chi non ama i cereali sono ammesse anche le fette biscottate se sono integrali. Un grande aiuto può arrivare che da una tazza di the vede che possiamo alternare al latte e allo yogurt

Importante anche lo spuntino di metà mattina che consigliamo di fare con yogurt e prugne, un modo perfettoper stimolare il nostro intestino.

Passiamo al pranzo, un pasto in cui questa dieta chiede di essere abbastanza rigidi. Infatti consiglia o una zuppa di legumi con una bella insalatona. Oppure potete optare per la zuppa accompagnata da proteine come con le bistecche di tofu.

Spazio anche a piccole quantità di carne magra accompagnata dalle spezie. Le spezie sono un alimento importante perché danno sapore ai nostri piatti rendendoli più appetitosi e aiutano a stimolare il metabolismo. Come abbiamo detto dobbiamo puntare su una dieta equilibrata quindi non possiamo privarci completamente dei carboidrati. Possiamo scegliere a pranzo 70 grammi di pasta integrale con verdura.

Per lo spuntino del pomeriggio 3 noci e un frutto. Passiamo alla cena: consigliata una buona minestra con una manciata di riso e un piatto di carne magra o pesce accompagnato da verdure al vapore. Suggerimento fondamentale e mai banale: idratarsi tantissimo. Questo infatti ci fa drenare quindi facciamo il pieno di acqua naturale e aiutiamoci con tisane depurative