Coronavirus | Maria De Filippi non si ferma: aperti i casting di...

Coronavirus | Maria De Filippi ha ufficialmente aperto i casting per la prossima edizione di Amici, nonostante l’emergenza che il nostro paese sta vivendo

Nulla ferma Maria De Filippi, nemmeno l’emergenza del coronavirus in Italia.

La conduttrice ha dato il via, in maniera ufficiale attraverso un annuncio sui canali social delle sue trasmissioni, ai casting per la nuova edizione di Amici.

Ovviamente i provini non saranno fisici. La produzione di Maria De Filippi si è limitata a chiedere ai futuri concorrenti di iscriversi al portale Witty e di includere il link del proprio profilo social. In modo tale da poter vedere i video delle loro esibizioni.