Aida Nizar arrestata | Lite con il fidanzato per l’ex Grande Fratello

Aida Nizar arrestata: l’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe aggredito il fidanzato durante una feroce lite. Lo annuncia il quotidiano spagnolo Jaleos.

Aida Nizar arrestata. L’ex concorrente spagnola del Grande Fratello, come riporta il quotidiano spagnolo Jaleos, sarebbe stata arrestata nella giornata di lunedì 20 aprile per una presunta aggressione al fidanzato. Secondo quanto racconta il quotidiano spagnolo, la Nizar e il fidanzato avrebbero litigato ferocemente.

Aida Nizar arrestata per presunta aggressione al fidanzato

“Aida lo ha affrontato con un coltello in mano, minacciandolo seriamente e cacciandolo da casa con ciò che aveva addosso. Ha poi rifiutato di aprire la porta di casa sua per spiegare cosa è successo”, riporta il quotidiano spagnolo.



Ad avvisare le forse dell’ordine sarebbe stato lo stesso fidanzato della Nizar che aveva scatenato polemiche con il suo bagno nella Fontana di Trevi. A quanto pare, la Nizar e il fidanzato avrebbero avuto una discussione nel corso della quale la donna avrebbe minacciato il compagno con un’arma bianca fino a cacciarlo di casa.

Secondo quanto fa sapere ancora il quotidiano spagnolo, la donna non avrebbe aperto la porta di casa agli agenti che avrebbero fatto fatica ad entrare. La Nizar, dopo aver ceduto, sarebbe stata arrestata e portata in centrale dove avrebbe fornito la sua versione dei fatti per poi essere rilasciata.

Il quotidiano spagnolo Jaleos ha poi raggiunto telefonicamente la madre dell’ex gieffina che, tuttavia, avrebbe spiegato di non essere a conoscenza dell’accaduto. “Recentemente ho parlato con lei e lei non mi ha detto nulla”, sarebbero state le parole della madre della Nizar.

Quest’ultima, nel frattempo, è tornata sui social senza far riferimento alla vicenda e non si sa se la vicenda sia stata chiusa. L’ex concorrente del Grande Fratello e che in Italia ha partecipato anche diverse volte alla trasmissione di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, farà chiarezza sulla questione?