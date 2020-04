Toro | Le caratteristiche del segno zodiacale del mese

Il mese di Aprile da il via al segno zodiacale del Toro. Scopriamo tutte le caratteristiche dei nati sotto questo segno zodiacale.

Il 20 Aprile si entra ufficialmente nel mese del Toro che è il secondo segno dello zodiaco.

Noto per la calma e l’amore per i piaceri della vita, questo segno nasconde in se tante particolarità interessanti.

Scopriamo le principali ed impariamo a conoscere meglio chi è nato sotto questo segno dello zodiaco. Ricordandoci sempre che anche il calcolo dell’ascendente è importante per conoscere meglio una persona.

Carta d’identità del Toro

Periodo: Dal 21 Aprile al 20 Maggio

Pianeta dominante: Venere

Colore del segno: Blu

Pietra porta fortuna: Giada verde

Fiore del segno: La rosa

Giorno fortunato: Il Venerdì

Tutto sul segno zodiacale del Toro

In generale, le nate sotto il segno del Toro sono persone che tendono alla calma e che appaiono sempre tranquille e posate. Il solo vederle trasmette agli altri un senso di tranquillità e ciò dipende per lo più dal loro modo di porsi sia nei confronti degli altri che della vita stessa.

Una delle caratteristiche che contraddistingue le persone nate sotto questo segno è l’amore per i piaceri della vita che si traducono solitamente nella passione per il buon cibo, per il vino e per le relazioni sociali. Molto legate agli altri sono al contempo bisognose di entrare prima in confidenza e per farlo, a volte, possono metterci un po’.

Ciò di cui hanno bisogno per poter vivere serenamente è la possibilità di restare sempre in quella che loro definiscono la persona comfort zone e che di solito comprende la loro casa o ambienti a loro avviso confortevoli e la presenza dei parenti e delle persone più care.

Seppur apparentemente rilassate, quando ritengono che qualcosa valga la pena di essere vissuta, sono pronte a concentrare le proprie forze per ottenerle. Ciò significa che in determinate circostanze possono farsi più risolute e persino combattive e ciò dipende solo da quanto sono coinvolte al momento.

Un’altra particolarità che riguarda le native del segno è l’alto senso estetico che spesso si sposa con capacità artistiche in grado di spingerle verso la pittura, il canto o la cucina.

Tutte cose che fanno solo fin quando arrecano loro serenità. Perché di base le native del Toro mirano sempre e solo a star bene. Per questo motivo, è difficile vederle in ambiti che non gli appartengono.

Il toro nel lavoro e nello studio

In ambito lavorativo, così come in quelli legati allo studio, le native del segno si mostrano ancora una volta particolarmente tranquille. A volte, questo loro modo di essere le fa apparire quasi svogliate. Ma si tratta di un mero errore di valutazione perché in realtà sanno sempre cosa fanno e sopratutto quando dare il massimo per ottenere ciò che vogliono.

Se si parla di studio, tendono a preferire percorsi più lunghi in modo da godersi gli anni in piena di serenità prima di tuffarsi del tutto nel mondo del lavoro. In questo modo possono studiare meglio l’ambiente circostante, apprendere più che possono e prepararsi psicologicamente al mondo del lavoro.

Lavorativamente parlando sono ottime colleghe, disposte a socializzare e al contempo tranquille ma in grado di lavorare con il giusto impegno. Se le cose vanno bene possono contribuire a rendere più sano l’ambiente di lavoro mentre quando si sentono in qualche modo minacciate, non perdono tempo nel mostrare una parte di loro solitamente nascosta ma decisamente agguerrita.

Che si tratti di studio o di lavoro sono particolarmente portate per tutto ciò che riguarda l’arte ma tendono a preferire settori in grado di dar loro una certa stabilità economica. Non è da escludere la possibilità di un secondo lavoro o di un hobby che se ben coltivato può diventare una fonte economica in grado di convincerle a darsi del tutto a ciò che più amano.

Il toro tra amicizia e amore

Le nate sotto il segno del Toro sono persone socievoli e così gradevoli da avere sempre uno stuolo di persone che gli orbita intorno. Amando stare tra la gente, finiscono quindi con l’avere diversi amici anche se per loro esiste una distinzione di fondo tra le persone con le quali hanno rapporti socievoli e quelli che considerano davvero amici.

Molto legate alla necessità di avere una cerchia personale sulla quale contare, puntano infatti molto sulla famiglia, considerando tali anche gli amici più stretti e relegando a semplici conoscenti tutti gli altri. Ciò li porterà ad essere sempre cordiali e gentili con tutti ma ad aprirsi davvero solo con coloro che considerano parte del mondo a cui tengono.

L’atteggiamento che hanno in amicizia viene replicato anche in amore sebbene in modo ancor più restrittivo. Se da un lato non disdegnano storie di poco conto, fin quando non sono certi della persona che hanno al proprio fianco, tendono infatti a mantenere una certa distanza che alla lunga può diventare fonte di tensioni all’interno della coppia.

Quando arrivano stabilire un rapporto speciale e basato sulla fiducia, finiscono però con il farsi coinvolgere al punto da desiderare di avere al più presto una famiglia con la persona prescelta.

Difficili da prevedere in tal senso, in amore risultano essere quindi una vera e propria incognita.

Ciò che più conta è che di loro ci si potrà sempre fidare, almeno fin quando si rientrerà tra gli affetti più cari.

Le native del Toro sono quindi persone a loro modo speciali. Ottime amiche e sempre ben disposte verso coloro che amano.

La loro forza di volontà è davvero infinita e pronta ad emergere tutte le volte che ritengono ce ne sia bisogno. Seppur in grado di combattere, quando possono preferiscono però vivere serenamente e concedersi tutto il relax che possono. Dopotutto, essere felici e godere di una vita serena e agiata è ciò cui ambiscono maggiormente e al contempo la cosa a cui puntano per tutta la vita.