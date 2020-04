Le noci pecan sono una fonte di vitamine e minerali altamente preziosa. Scopri perché mangiarle fa così bene alla salute.

Ormai sono sempre di più gli studi che mostrano come il consumo di frutta secca faccia bene alla salute. Nonostante le tante calorie che apportano, infatti, noci, mandorle, pistacchi, etc… fanno decisamente bene alla salute e consumate con moderazione possono apportare svariati benefici all’organismo, aiutando persino il mantenimento del peso o il buon esito di una dieta. Ciò avviene perché i grassi che contengono, pur essendo tanti, sono tutti buoni e ad essi si aggiungono diverse fibre, vitamine e sali minerali che ne fanno una fonte alimentare davvero preziosa.

Tra i tanti tipi di frutta secca ci sono anche le noci pecan, forse un po’ meno conosciute ma estremamente ricche di proprietà benefiche. Mangiarle ogni giorno, quindi, può consentire di vivere meglio e di mantenersi in salute.

Noci pecan: ecco perché mangiarle fa bene

Le noci pecan sono tra una delle tante varietà di frutta secca e anche se non sono note come mandorle, noci, nocciole e pistacchi sono buonissime e ricche di proprietà per le quali vale davvero la pena approfondirne la conoscenza. Mangiandole nella giusta quantità, che in genere è di circa 15/30 grammi al giorno (più intorno ai 15 se si è a dieta), le noci pecan apportano infatti tanti di quei benefici che mangiarle rappresenta un vero atto d’amore verso se stessi.

Questi sono solo alcuni dei tanti benefici che si avranno iniziando a mangiarle.

Il sistema immunitario diventa più forte

Il naturale processo di invecchiamento rallenta grazie al loro effetto anti age

Se si segue una dieta sana, aiutano a dimagrire

Mantengono nei giusti livelli la pressione sanguigna

Aiutano a contrastare il colesterolo

Mantengono bassa la glicemia nel sangue

La mente è più reattiva

Si avverte meno lo stress

Grazie alle fibre presenti la salute dell’intestino migliora

Aiutano a sentirsi più sazi grazie alla presenza delle fibre

L’organismo si depura

Diminuisce il rischio di andare incontro all’osteoporosi

La massa muscolare tende ad aumentare

Il rischio di diabete diminuisce

La salute dei capelli migliora

Diminuisce il rischio di avere dei calcoli biliari

La pelle diventa più bella

Attenzione: Consumare una porzione al giorno di noci pecan rappresenta quindi un vero toccasana per l’organismo. Ciò va evitato però se si è allergici ad altri tipi frutta secca. Se si è in dolce attesa o si sta allattando è invece necessario chiedere il parere del proprio medico curante. Cosa consigliata anche se si sta seguendo una dieta con un nutrizionista.