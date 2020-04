GF Vip | Ex concorrente annuncia: “Torno a scaricare la frutta”

GF Vip | Un ex concorrente di Alfonso Signorini ha rivelato che dopo la fine della sua partecipazione al reality show di canale 5 ritornerà al suo lavoro di sempre

Il GF Vip è terminato da qualche settimana, ma i concorrenti di Alfonso Signorini continuano a far discutere. E’ il caso di uno dei finalisti che dopo la fine del reality show di canale 5 ha annunciato che, almeno per il momento, metterà da parte la vita sotto i riflettori, anche se sogna un lavoro in tv, per tornare al suo lavoro di sempre.

Ovviamente stiamo parlando di Sossio Aruta, che di recente ha fatto una promessa ad Ursula, che non ha mai nascosto, fiero della professione onesta che svolge per mantenere la sua famiglia, di occuparsi dello scarico di frutta e verdura per un supermercato.

“Appena finirà l’emergenza sono pronto a tornare a tv” ha spiegato Sossio Aruta dopo il GF Vip durante la sua intervista a La Gazzetta Dello Sport. “Ma al momento continuo con il mio lavoro di scaricare frutta e verdura” ha proseguito. “Non mi vergogno di quello che faccio” ha concluso l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne.

Sossio Aruta dopo il GF Vip si sbilancia sul suo futuro in tv

Sossio Aruta, come anticipato, non ha mai nascosto di sognare un futuro sul piccolo schermo degli italiani. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip punta a prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, ma al momento, a causa dell’emergenza del coronavirus, non si sa quando la tv proseguirà con il suo solito palinsesto.

Non per questo, però, il compagno di Ursula Bennardo non sdegnerebbe il ruolo da opinionista nei salotti televisivi.

“Il mio sogno è L’Isola dei Famosi, ho sempre avuto il pallino di volerci partecipare” ha dichiarato Sossio dopo il GF Vip. “Ma anche il ruolo dell’opinionista non mi dispiacerebbe” ha poi chiarito. “Così come nemmeno tornare a giocare a calcio” ha aggiunto il compagno di Ursula Bennardo, che recentemente ha criticato Paolo Ciavarro.

Non sappiamo quali strade prenderà la tv con il coronavirus, ma quel che è certo è che sicuramente torneremo a sentire parlare di Sossio di Uomini e Donne.