Aspirina | 8 modi sorprendenti ed insoliti di usarla

L’aspirina è un alleato della tua bellezza. Scopri in che modo aiuta a migliore l’aspetto della tua pelle e dei tuoi capelli.

L’acido acetilsalicilico, meglio noto come aspirina, è una molecola ampiamente utilizzata per alleviare il dolore, ridurre la febbre, ridurre l’infiammazione e fluidificare il sangue. Ma oltre a queste indicazioni mediche, l’aspirina ha anche altre proprietà che la rendono un prodotto popolare sia per la pelle che per i capelli e non solo. Scopri 8 dei suoi più sorprendenti ed insoliti utilizzi.

8 modi insoliti di usare l’aspirina per la tua bellezza e non solo

1 – Ringiovanire la pelle:

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, l’aspirina aiuta a purificare la pelle, combattere le rughe e favorire la rigenerazione cellulare. Inoltre, il suo effetto esfoliante aiuta a purificare la pelle dalle impurità e dalle cellule morte che ostruiscono i pori e li dilatano. Così purificata, la pelle è più liscia e soda e la carnagione uniforme e luminosa.

Schiaccia 5 compresse di aspirina non effervescenti e non rivestite, quindi aggiungile a ¼ bicchiere d’acqua e 1 cucchiaio di miele. Applicare il composto sul viso, lasciarlo agire per circa dieci minuti, quindi risciacquare con acqua tiepida e idratare con una crema viso.

2 – Dona lucentezza ai capelli:

Oltre a pulire il cuoio capelluto e combattere la forfora, l’aspirina aiuta a ridare lucentezza ai capelli offuscati dall’acqua clorata della piscina. Ridona lucentezza ai tuoi capelli e aumenta il volume sciacquandoli con una miscela composta da 4 compresse di aspirina tritate in una bottiglia di acqua calda. Lasciare agire per 10-15 minuti, quindi risciacquare con acqua pulita.

3 – Alleviare le punture di insetti:

Antinfiammatoria e analgesica, l’aspirina è ideale per alleviare la sensazione di bruciore e il rossore causati da una puntura di insetto. Tutto quello che devi fare è schiacciare una compressa di aspirina e strofinare la polvere ottenuta sull’area irritata, per un sollievo immediato.

4 – Asciugare un brufolo di acne:

Come abbiamo appena spiegato, l’aspirina ha proprietà esfolianti e antinfiammatorie che aiutano a combattere i problemi della pelle, come l’acne. Per asciugare i brufoli si consiglia di preparare una pasta con una compressa di aspirina frantumata miscelata con pochissima acqua e applicarla direttamente sul brufolo. Dopo averlo lasciato agire per alcuni minuti, sciacquare l’area interessata e lavarla con acqua e sapone.

5 – Eliminare i calli:

Indossare scarpe troppo strette, camminare molto o stare in piedi per ore stanca i piedi e rovina la pelle dei piedi che potrebbero mostrare la comparsa di calli, non molto estetici e talvolta dolorosi. Per trattarli e tornare ad avere piedi abbastanza morbidi, l’aspirina è il tuo alleato perfetto!

Schiaccia 5 compresse di aspirina e mescolale con un cucchiaio di miele e alcune gocce di succo di limone. Applica la miscela sui calli, quindi avvolgere i piedi in un asciugamano caldo, e ferma il tutto con l’aiuto di una pellicola trasparente. Lasciare riposare per 10 minuti prima di strofinare la parte interessata con una pietra pomice. Risciacquare e asciugare accuratamente il piede.

L’aspirina oltre a renderti più bella potrebbe aiutarti nel giardinaggio, col bucato ed in cucina, ecco come usarla per:

6 – Allungare la vita dei tuoi fiori:

Quando ricevi un mazzo di fiori da una persona che ami, vorresti preservarlo il più ungo possibile, ma i fiori raramente durano più di una settimana o due, al massimo. Tuttavia per prolungare la loro durata e mantenerli belli e lucenti più a lungo, aggiungi una compressa di aspirina alla loro acqua. Quest’ultima riduce la perdita d’acqua dalle foglie e funge da conservante.

7 – Rimuovere le macchie di sudore dagli indumenti:

Chi di noi non ha sofferto buttando via la magietta preferita danneggiata da queste orribili macchie gialle zona ascelle, che compaiono a causa della sudorazione e che non vanno via in nessun modo? Prima di gettare via la tua maglietta prova questo rimedio. Per eliminare le macchie e riguadagnare il candore luminoso dei tuoi vestiti, devi solo preparare una pasta conalcun e compresse di aspirina tritate e un pò d’acqua. Distribuire il composto sulla macchia e lasciarlo riposare per alcune ore, quindi lavare i vestiti come al solito.

8 – Pulire gli utensili :

Nulla rovina il piacere di preparare deliziosi piatti più che dover pulire le padelle e le pentole appiccicose e piene di grasso. Per rimuovere più facilmente i residui di grasso e i segni di bruciatura dai tuoi utensili da cucina, prepara una miscela di acqua e alcune compresse di aspirina frantumate, quindi usale per strofinarle. Per una maggiore efficienza, sostituire l’acqua con il succo di limone. Risultato: utensili perfettamente puliti!

