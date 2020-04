Tina Cipollari con la mascherina di Gemma Galgani per la prima puntata del nuovo format di Uomini e Donne: scoppia la lite.

Tina Cipollari torna a Uomini e Donne con la mascherina di Gemma Galgani e si scaglia nuovamente contro la dama del trono over che ha accettato di partecipare al nuovo format della trasmissione di Maria De Filippi. Gemma, infatti, conoscerà i suoi pretendenti in chat e l’emozione che la dama sfoggia dopo aver scambiato i primi messaggi, fa infuriare Tina.

Tina Cipollari litiga con Gemma Galgani a Uomini e Donne: “ti stai emozionando per due parole di persone che non sai se esistono”

Cambia il format di Uomini e Donne, ma tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non è cambiato assolutamente niente. La bionda opinionista si scaglia contro la dama del trono over, ancora alla ricerca dell’amore. Nonostante sia abituata ad incontrare i suoi pretendenti, Gemma deve accontentarsi di parlare in chat. Se Gianni Sperti ha messo in guardia Gemma, Tina Cipollari coglie l’occasione per commentare il suo atteggiamento.

“La mia password sul computer sarà la scintilla dell’amore”, afferma Gemma. “Ti stai emozionando per due parole di persone che non sai se esistono”, replica Tina con la mascherina della Galgani. “Io ho ancora tanto amore da dare e qualcuno è ancora in grado di capirlo. Sei solo tu che non l’hai capito”, ha aggiunto la dama di Torino.

Tra la dama di Torino e la bionda opinionista tornano le vecchie scintille. Tina, infatti, non crede affatto che Gemma riuscirà a trovare l’amore.

Gemma, invece, continua a credere nell’amore ed è sicura che anche attraverso una chat possa incontrare l’uomo della sua vita. Ci riuscirà? Il pubblico sembra avere dubbi esattamente come la Cipollari.