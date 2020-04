I segni più precisi dello zodiaco

.Scopri se e quanto sono precisi i segni zodiacali e come tendono a mettere in campo questo loro modo di essere.

La precisione è una caratteristica che non appartiene a tutti ma che quando è di norma considerata come qualcosa di positivo. Essere una persona precisa porta infatti a riflettere con attenzione prima di agire, a commettere meno errori e a saper progettare in modo più concreto il futuro. Allo stesso tempo, però, se esercitata in modo eccessivo, la precisione può portare ad una mancanza di elasticità che tante volte può compromettere sia la serenità personale che la riuscita di alcune azioni per le quali è richiesta anche una dose di istinto e di rischio.

Il modo di essere precisi poi, non è uguale per tutti, c’è chi lo è solo nella fase iniziale di un progetto e chi in tutte le sue fasi. Allo stesso tempo, ci sono quelli che sono precisi in ogni aspetto della loro vita e quelli che, invece, lo sono solo in determinati settori. C’è poi chi tende ad essere preciso solo quando ha paura che le cose possano andar male e chi lo è sempre perché ciò fa parte del suo stile di vita. Comprendere a pieno se e quanto una persona è precisa è quindi meno semplice di quanto si pensi ma farlo può aiutare a capire meglio chi ci sta intorno, offrendo modi più funzionali per trattare con gli altri.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali che mangiano di più in quarantena

E visto che anche la capacità ed il modo di essere precisi sono, almeno in parte, influenzati dalle stelle, oggi dopo aver visto qual è il dolce al cioccolato più adatto ad ogni segno dello zodiaco e quale ricetta dovrebbero imparare a preparare i vari segni zodiacali, scopriremo se e quanto sono precise le persone in base al loro segno. Un aspetto per il quale può tornare utile controllare anche il profilo dell’ascendente.

Astrologia: Ecco se e quanto sono precisi i segni dello zodiaco

Ariete – Non proprio precisi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone d’azione, che amano vivere il momento e che quando si trovano nella posizione di prendere decisioni o di agire lo fanno senza pensarci più di tanto. Ciò fa di loro persone sicuramente non sempre precise in quanto è molto più facile che ascoltino il loro istinto. Ogni tanto, se la situazione da loro modo di farlo, riescono a ragionare e programmare determinate cose e quando ci provano cercano di essere in qualche modo precisi. Di certo, però, non rientrano tra i segni più attenti ai particolari. Dopotutto per loro è più semplice rischiare di commettere un errore e rimediare velocemente che perdere tempo (perché per loro si tratta spesso di questo) a progettare e calcolare come muoversi.

Toro – Meno precisi di quanto sembrano

I nativi del Toro sono spesso identificati come persone tutte d’un pezzo, serie, con la testa sulle spalle e, di conseguenza, anche estremamente precisi. In realtà, sebbene sia vero che quando possono amano seguire le regole imposte da loro stessi, sono anche persone in grado di seguire l’istinto del momento. La loro bravura sta nel saper scegliere come muoversi di volta in volta, calcolando al volo ciò che è meglio e decidendo di conseguenza come muoversi. Per questo motivo pur rientrando tra i segni dello zodiaco in grado di essere precisi, va sempre tenuto in considerazione che non lo sono mai quanto sembrerebbe semplicemente guardandoli e che dalla loro anche altre risorse che sono perfettamente in grado di tirar fuori all’occorrenza.

Gemelli – Quelli che sono precisi quando serve

I nati sotto il segno dei Gemelli, come spesso capita, tendono ad avere più modalità e quando si parla di precisione sono sia precisi che del tutto imprecisi. La differenza dipende dal contesto e dallo stato d’animo che hanno di volta in volta. Quando sono di buon umore tendono infatti ad agire per lo più istintivamente, cercando di fare le cose al meglio ma senza essere poi così precisi. Al contrario quando sono parecchio giù o si sentono insicuri su qualcosa, preferiscono approfondire ogni aspetto di ciò che hanno davanti ed evitano di prendere decisioni se prima non sono sicuri dello schema che vogliono seguire.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Aprile 2020 – i segni zodiacali che soffrono la solitudine

Quando ciò accade, possono apparire persino un po’ rigidi perché la paura di porta a non essere molto elastici. Si tratta però di una situazione che non si presenta spesso perché di norma, quando non sono al massimo, preferiscono evitare di agire, aspettando di tornare pienamente in se, situazione nella quale sono più istintivi che altro.

Cancro – Quelli poco precisi

I nativi del Cancro non sono persone precise perché restare a pensare e a far calcoli sui modi di agire è in genere un aspetto che non li esalta per niente e che gli fa addirittura passare la voglia di fare. Per loro è importante riuscire ad ottenere i risultati che vogliono con il minimo sforzo e ciò li porta ad agire tante volte in modo approssimativo. Un aspetto che potrebbero valutare di cambiare perché quando ci provano, riescono persino ad essere piuttosto precisi. Forse iniziare a fare solo cose che gli piacciono potrebbe mostrar loro una prospettiva diversa ed in grado di portarli ad essere più riflessivi e attenti a ciò che fanno. Di sicuro in questo modo potrebbero ottenere ottimi risultati.

Leone – Quelli precisi quanto basta

Per i nati sotto il segno del Leone ciò che conta di più nella vita è farsi notare e ammirare dagli altri. Se per riuscirci è necessario impiegare tempo ed energie sono quindi più che disposti a farlo. Quando si impegnano in tal senso sono soliti mettere in campo una certa precisione che, all’interno dello zodiaco li pone all’incirca nella media dei segni più precisi. Ciò nonostante, quando possono farne a meno sono ben felici di concentrarsi su altro di vivere le cose con più spensieratezza ed un minimo di istinto in più. Il bisogno impellente che hanno di apparire sempre al meglio di se, però, gioca contro questo loro modo di essere. Così, il più delle volte si trovano a dover mettere in atto una modalità che pur non rientrando tra quelle che preferiscono gli è assolutamente necessaria.

Vergine – Quelli precisissimi

I nativi della Vergine sono tra i segni più precisi dello zodiaco e lo sono al punto da risultare spesso pesanti a chi li circonda. Per loro ogni cosa va considerata in modo analitico e questo li porta ad agire sempre seguendo le regole e senza mai mettere in campo la propria inventiva. Ciò fa di loro persone per lo più statiche e bisognose di confrontarsi di continuo su tutto ciò che fanno. Un aspetto dettato in parte da un’insicurezza di fondo che cercano di nascondere ma che resta ben presente e, di conseguenza tangibile a chi li osserva.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Aprile 2020 – I segni zodiacali che hanno bisogno di ritrovarsi

Per assurdo, tendono a compensare questo loro modo di essere mostrandosi fin troppo superficiali su altri aspetti della vita come, ad esempio, la salute o l’alimentazione. Il loro bisogno di precisione, infatti, tende ad essere maniacale solo in alcuni settori, primo tra tutti quello lavorativo.

Se vuoi scoprire se e quanto sono precisi gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.