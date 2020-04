Arriva direttamente dalla Associazione allergologi immunologi territoriali e ospedalieri (Aaiito) un vademecum in 6 punti per rassicurare i pazienti allergici

“Ho starnutito ma che sarà?”

In tempo di Coronavirus ce lo siamo chiesto tutti almeno una volta (se non molte di più, come avevamo evidenziato in Quali sono le differenze nei sintomi tra coronavirus e influenza?) e ora, con l’arrivo della primavera, per alcuni tra noi la domanda rischia di farsi ancor più pressante.

Arriva infatti il periodo dell’allergia, una sequela di difficoltà di respirazione, starnuti e tosse a non finire.

Quante volte dovremo allora porci il temuto quesito?

Per evitare l’insorgere di una paranoia ancor più diffusa e tentare di far cedere i soggetti allergici quanto meno possibile al panico, ecco che l’Associazione allergologi immunologi territoriali e ospedalieri ha deciso di prevenire il problema pubblicando un vero e proprio vademecum: sei punti che dovrebbero tranquillizzare tutti gli allergici d’Italia e far dire loro “no, non è Coronavirus”.

Vademecum per pazienti allergici in tempo di Coronavirus

Distinguere i sintomi delle due patologie e rassicurare i pazienti allergici.

Questo il principale obbiettivo che l’Aaiito ha voluto perseguire con il Vademecum stilato e pubblicato sul proprio sito ufficiale.

In un periodo in cui i problemi respiratori sono visti, anche più del solito, con assoluto terrore è bene evitare quanto più possibile di sconfinare nel panico. Con l’arrivo della primavera per i soggetti allergici il pericolo di spaventarsi inutilmente o entrare in confusione si fa decisamente più concreto e così gli esperti hanno voluto fornire loro dei puntuali ed efficienti strumenti di valutazione.

Si parte da una base più che sicura: le linee guida internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Quest’ultimo ha infatti da sempre specificato che l’infezione da Covid-19 si manifesta principalmente con tre sintomi: febbre, tosse e mancanza di respiro (dispnea).

Sintomi decisamente diversi da quelli di un’allergia che invece non presentano la febbre tra i propri sintomi ma raffreddore (prurito alle mucose nasali, naso che cola, starnutazione, ostruzione nasale) e congiuntivite (prurito agli occhi, occhi rossi, lacrimazione), sintomi invece non comuni per il Coronavirus.

Ciò nonostante occorre prestare attenzione, non tanto perché i sintomi siano dubbi, quanto perché alcuni comportamenti tipici dei soggetti allergici potrebbero risultato inadeguati o pericolosi in questo particolare periodo.

Vediamo allora nel dettaglio in vademecum della Associazione allergologi immunologi territoriali e ospedalieri (Aaiito).