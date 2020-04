Coronavirus | Massimo Boldi, recentemente intervistato da Libero Quotidiano, ha commentato la pandemia che tutto il mondo sta vivendo in questi mesi, etichettandola come una punizione di Dio

Massimo Boldi è uno degli attori del grande schermo più apprezzati dal pubblico. Anche se di recente ha fatto discutere a causa di alcune sue dichiarazioni in merito al coronavirus.

Cipollino, recentemente intervistato da Libero Quotidiano, ha commentato quanto sta accadendo in queste settimane nel mondo. In particolar modo, l’ex compagno artistico di Christian De Sica si è concentrato sulla situazione in Italia.

Massimo Boldi ritiene che il coronavirus sia una punizione di Dio, pronto a punirci per gli atti commessi in questi anni.

“Ritengo che il virus non sia nient’altro che un castigo di Dio” ha commentato l’attore, che non molto tempo fa ha ritrovato l’amore con una donna più giovane. “Anche se è un po’ esagerato ed è capitato in un periodo che non era dei migliori” ha proseguito Boldi. “Almeno a livello politico”.

Coronavirus | Massimo Boldi si sbilancia: “Se fossi in Conte, lascerei”

Massimo Boldi, come anticipato, non solo ha commentato la diffusione del coronavirus, ma si è lasciato sfuggire anche qualche riflessione anche in merito alla sfera politica attuale, confidando che al posto del premier Giuseppe Conte avrebbe lasciato ogni cosa.

“Ci ritroviamo da un governo che costituito principalmente da dilettanti che non sono mai stati votati” ha riflettuto l’attore, che non molto tempo fa si è commosso a Domenica In. “Soltanto il Movimento 5 stelle è stato votato, gli altri si sono aggiunti” ha proseguito.

“Se fossi nei panni di Conte, me ne sarei andato di fronte ad una situazione così” ha chiarito Massimo Boldi su Giuseppe Conte. “Forse si sarebbe dovuto sostituire qualche ministro, magari con altri che hanno una certa esperienza” ha concluso il collega di Christian De Sica.

Ma non abbiamo fatto niente

Nonostante ritenga che il coronavirus sia una punizione divina, Massimo Boldi continua ad intrattenere il suo pubblico anche durante la quarantena attraverso il suo profilo social.