Coronavirus | Alberico Lemme, durante una recente intervista, ha dichiarato che il virus è stato creato in laboratorio e che i potenti vogliono sottomettere l’intera popolazione mondiale

Alberico Lemme è uno dei personaggi più controversi del piccolo schermo, che deve la sua popolarità ai salotti televisivi di Barbara d’Urso di cui spesso è protagonista.

Questa volta l’ex farmacista ha lasciato tutti di sasso, e non per le sue diete, ma per ciò che ha dichiarato sul coronavirus durante una recente intervista a La Zanzara. Che cosa ha detto?

Lemme non sembra aver alcun dubbio: il virus è stato creato in laboratorio. L’ex farmacista sembra essere assolutamente convinto di questa sua teoria, che si sposa con la richiesta degli americani di visitare i laboratori di Wuhan, e non solo. Alberico è convinto che i potenti vogliano sottomettere l’intera popolazione mondiale.

“Sono convinto che il virus sia stato creato in laboratorio, ma non lo dico io” precisa subito Lemme sul coronavirus. “Lo dice chi ne capisce di queste cose. Io in tutta onestà non mi fido dell’Oms” ha raccontato l’ex farmacista. “Sono interessati a controllarci tutti, a sottomettere il mondo intero” ha continuato. “Questo non è un complotto, ci sono dietro interessi economici, riguarda un nuovo ordine mondiale”.

Coronavirus | Alberico Lemme positivo: “Ricoverato per un mese”

Alberico Lemme, tra una confessione e l’altra, ha anche rivelato di essere stato positivo al coronavirus e di essersi sottoposto ad un ricovero di un mese intero in ospedale.

L’ex farmacista ci ha tenuto a specificare che il covid 19 non è una semplice influenza, come inizialmente veniva dichiarato, ma è un qualcosa con cui è meglio non scherzare.

“Sono stato ricoverato in ospedale il 2 marzo” ha spiegato Alberico Lemme ricoverato per coronavirus. “Sono stato dimesso il 14 aprile, vi invito tutti a non prendere sottogamba il virus” ha consigliato l’ex farmacista che tanto fece discutere al Grande Fratello. “Non è una banale influenza” ha concluso.

Tra l’altro Lemme a Live Non è la d’Urso, durante la diretta di ieri sera, ha raccontato di come ha trascorso i primi due giorni in ospedale su una barella in corridoio. In quanto l’ospedale che lo ospitava era pieno di persone positive al covid 19.