Segni zodiacali in cucina | Una ricetta per ogni segno

Scopri quale può essere la ricetta perfetta da realizzare per ogni segno zodiacale.

Il periodo di quarantena che stiamo vivendo ormai da qualche tempo ha risvegliato in tante persone la voglia di mettersi in cucina a pasticciare con ingredienti di ogni tipo. Un modo piacevole di trascorrere il tempo, realizzando ricette per se o per la famiglia ed in grado di risollevare l’umore dando al contempo una mano alle finanze. Quale che sia il motivo che spinge le persone a cucinare è chiaro che non tutti sono predisposti per la preparazione di ogni tipo di piatto. E, specie per chi è alle prime armi, il segreto sta nello scegliere ricette che ben si sposino con il modo di essere di chi le prepara. Visto che il modo di fare cucina varia da persona a persona, un buon modo per capire con cosa iniziare può essere quello che si basa sulle stelle.

Ogni segno dello zodiaco ha infatti propensioni diverse che lo rendono più o meno ad adatto a certi tipi di ricette o di sapori. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è il dolce al cioccolato più adatto ad ogni segno zodiacale e quali sono i segni zodiacali che mangiano di più in quarantena, scopriremo qual è la ricetta perfetta da realizzare per ogni segno zodiacale. Come sempre, controllare anche il profilo dell’ascendente può essere un buon modo per avere un’idea più precisa o una possibilità in più da scegliere.

Ecco la ricetta giusta da preparare per ogni segno dello zodiaco

Ariete – Le croccantelle salate al rosmarino

I nati sotto il segno dell’Ariete amano i sapori decisi e prediligono gli snack o quegli alimenti golosi che sanno essere al contempo leggeri. Anche quando si tratta di cucinare, preferiscono di gran lunga optare per qualcosa di semplice che gli dia modo di assaggiare subito ciò che hanno preparato. Ricette elaborate finiscono quasi sempre con l’annoiarli e ciò fa si che, specie se si è agli inizi, l’opzione ideale sia quella di un snack semplice e goloso che li invogli a cimentarsi in cucina per potersi gustare quanto appena preparato. In tal senso, le croccantelle salate al rosmarino, sono una valida opzione. Semplici da realizzare e ottime da gustare in ogni momento.

Toro – La lasagna vegetariana con zucchine e melanzane

I nativi del Toro amano la buona cucina e sono abbastanza anime della casa da apprezzare l’idea di trascorrere il loro tempo tra i fornelli. Per questo motivo, per loro andrebbe bene ogni tipo di ricetta, dalla più semplice alla più elaborata. Ciò che amano di più è infatti poter mangiare bene o condividere con chi amano i piatti preparati. Una scelta che si sposa sicuramente con il loro carattere e con l’amore che hanno per tutto ciò che è in grado di donare conforto è una buona lasagna vegetariana con zucchine e melanzane. Preparandola potranno mettere le mani in pasta come piace a loro, scegliere gli ingredienti che preferiscono ed ottenere un piatto ricco e saporito che è al contempo in grado di offrire il buon umore mentre lo si mangia.

Gemelli – La pizza in teglia

I nati sotto il segno del Gemelli sono persone allegre e che amano trovare un lato divertente e giocoso in tutto quel che fanno. Se si parla di cucina, quindi, ciò che li affascina e poter realizzare qualcosa che sia buono da mangiare ma che porti anche una dose di divertimento sia nella preparazione che nel momento dell’assaggio. La ricetta che più gli si addice è quindi quella della pizza in teglia. In questo modo, una volta realizzato l’impasto, potranno sbizzarrirsi con la scelta degli ingredienti, scegliendone di diversi per ottenere un risultato colorato e allegro.

Si tratta di una ricetta che gli si addice anche per la possibilità di seguire l’umore del momento, inserendo variazioni che sentono giuste nel momento in cui preparano. Un modo come un altro per restare allegri e portare una nota di colore nella propria tavola.

Cancro – Il ciambellone della nonna

I nativi del Cancro sono persone sentimentali che tendono a mangiare di più quando si sentono tristi o stressati. Quando ciò accade i dolci sono ciò che prediligono perché riescono a ricollegarli alla parte più bambina. Dovendo scegliere una ricetta quella perfetta è il ciambellone della nonna. Un modo ideale per preparare qualcosa di semplice da poter gustare al mattino o per una merenda golosa e da condividere con i propri cari. Assaggiarne una fetta insieme ad una tazza di latte caldo li aiuterà inoltre a tornare ai ricordi della loro infanzia ai quali sono solitamente molto legati. Preparare una simile ricetta sarà quindi per loro qualcosa di speciale sia mentre sono tra i fornelli che quando, una volta pronta, potranno finalmente assaggiarla.

Leone – Il Danubio salato

I nati sotto il segno del Leone amano cimentarsi solo in cose che possono portare a termine e nelle quali sono certi di avere successo. Quando si parla di cucina, quindi, qualunque ricetta scelta sarà da loro studiata nei minimi particolari e preparata più e più volte fino a trovare il sapore perfetto. Visto che non sono soliti tirarsi indietro davanti a nessuna sfida, il danubio salato può rivelarsi un’ottima idea in quanto le parti che lo compongono possono essere consumate anche da sole come parte di una merenda o per accompagnare il pranzo o la cena.

In questo modo potranno non sprecare nulla anche mentre si allenano per raggiungere la tanto ambita perfezione e tutto con una ricetta tutto sommato sana e perfetta per essere ripetuta più volte nel corso di una settimana.

Vergine – La ciambella cookie alla nutella

I nativi della Vergine sono persone che amano mangiare bene ma che non si dilettano particolarmente tra i fornelli. Tra i loro cibi preferiti ci sono senza alcun dubbio i dolci e per il desiderio di mangiarli sono anche disposti ad azzardarsi con qualche ricetta. Volendo scegliere qualcosa da cui iniziare, quindi, il consiglio è di optare per un dolce semplice ma al contempo goloso. Un esempio, in tal senso, è la ciambella cookie alla nutella, semplicissima da realizzare ma in grado di offrire un risultato abbastanza sofisticato da ingolosire tutti. Di certo la ricetta ottima per iniziare a mettere le mani in cucina e per essere certi di mangiare qualcosa di buono.

