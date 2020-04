I piedi che emanano un cattivo odore sono un problema che interessa tante persone, ma ci sono alcuni rimedi naturali molto efficaci, scopriamo quali.

I piedi possono emanare un odore sgradevole, un problema che causa un certo imbarazzo, soprattutto se si frequentano palestre.

La causa principale della puzza dei piedi è la sudorazione, che è frequente soprattutto con l’arrivo delle temperature più caldee, ma anche l’uso sbagliato delle calzature. Purtroppo quando i piedi iniziano a sudare si crea un ambiente favorevole per la proliferazione di germi e batteri che danno origine al cattivo odore. Noi di CheDonna.it abbiamo dedicato un articolo su come rimuovere il cattivo odore dalle scarpe, clicca qui per leggerlo.

Ma si può ovviare al problema dei piedi puzzolenti con semplici ed efficaci rimedi naturali, scopriamo quali.

Rimedi naturali per contrastare il cattivo odore

I piedi che emanano un cattivo odore si possono trattare con dei rimedi naturali specifici, ma nel caso in cui la puzza persiste.è opportuno rivolgersi ad un medico specialista che vi indicherà una terapia specifica mirata.

Scopriamo come alleviare la puzza dei piedi con rimedi naturali da eseguire a casa.

1- Aceto: è un alleato delle donne, perchè elimina ogni fastidioso odore, dal frigo, forno e per pulire in profondità la lavatrice. Ma anche in caso di piedi puzzolenti, l’aceto svolge un ruolo fondamentale. Preparate un pediluvio, con acqua e aceto di vino bianco o di mele, le proporzioni dovranno essere due parti di acqua e da una parte di aceto. Immergete i piedi e lasciate in ammollo per almeno 20 minuti. L’aceto non solo eliminerà il cattivo odore, ma aiuta a contrastare l’eventuale presenza di funghi e micosi.

2- Amido di mais: adatto per la preparazione di un deodorante in polvere da applicare sui piedi, come se fosse un borotalco. In una bottiglina, mettete un pò di di amido di mais puro, con 3 gocce di olio essenziale di lavanda, poi al momento opportuno applicate sui piedi, o all’interno delle scarpe. L’amido tenderà ad assorbire il sudore.

3 -Tè nero: potete preparare un pediluvio rinfrescante che eliminerà il cattivo odore dai piedi. Preparate il tè nero e poi lo lasciate raffreddare, versate una tazza nella bacinella, aggiungete acqua tiepida. Immergete i piedi e lasciate in ammollo per 20 minuti. I tannini presenti nel tè nero, aiutano a contrastare la sudorazione.

In alternativa potete preparare un altro pediluvio in questo modo: in un pentolino mettete 2 bustine, 12 foglie di salvia ed infine 4 fettine di limone. La salvia ha un effetto astringente sulle ghiandole sudoripare, mentre il limone va a neutralizzare i cattivi odori. Non appena sarà pronto fate raffreddare la soluzione, versate in una bacinella, aggiungete 3 cucchiai di bicarbonato di sodio che è conosciuto per le sue proprietà disinfettanti. Inoltre è un antibatterico e un antimicotico. Aggiungete acqua tiepida e tenete i piedi in ammollo per almeno 10 minuti, fatelo prima di andare a dormire la sera, poi sciacquateli con acqua tiepida e asciugateli bene.

4- Bicarbonato di sodio: basta aggiungere 2 cucchiai di bicarbonato di sodio in una bacinella con acqua calda, poi mettete in ammollo i piedi per 20 minuti. I cattivi odori andranno via, ma potete agire direttamente su scarpe. Provate a mettere qualche cucchiaio all’interno oppure preparate dei sacchetti con bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale di lavanda e poi riponete all’interno del scarpiere.

5- Limone: è un rimedio naturale molto efficace, utilizzato molto dalle casalinghe, per rimuovere i cattivi odori dalle mani, soprattutto quando si preparano piatti a base di aglio e cipolla. Infatti basta strofinare sulle mani e unghie e il gioco è fatto, stesso discorso vale per i piedi. Strofinate con alcune gocce di succo di limone o con la parte interna della buccia di un limone spremuto sui piedi e sotto.

In alternativa potete preparare delle frizioni, basta far macerare in una bottiglina di vetro oscurante, solo la buccia del limone, senza mettere la parte bianca. Aggiungete 100 ml di olio di mandorle dolci e lasciate riposare per una settimana. Poi riprendete le bucce, spremetele ed eliminate ed aggiungete 30 gocce di tea tree oil. Quest’olio è noto per i suoi effetti antibatterici, antimicotici, cicatrizzanti e rinfrescanti. Applicate sui piedi con frequenza, noterete che il cattivo odore andrà via subito.

6- Salvia: è una pianta aromatica, che ha un profumo deciso, infatti potete preparare un pediluvio rinfrescante e profumato. Iniziate a fare un un decotto con una manciata di foglie di salvia fresche, portate ad ebollizione in pentolino con mezzo litro d’acqua. Lasciate sobbollire per 15 minuti, poi fate raffreddare e filtrate, trasferite in una bacinella con acqua tiepida e tenete in ammollo i piedi per almeno 20 minuti.

7- Prezzemolo: ha un potere deodorante come la salvia, preparate un decotto facendo bollire in mezzo litro d’acqua una mazzetto di prezzemolo per almeno 15 minuti. Filtrate e versate il decotto freddo nella bacinella con acqua tiepida e immergete i piedi e teneteli per almeno 20 minuti.

8- Yogurt: applicate su tutta la superficie dei piedi un pò di yogurt bianco, anche tra le dita dei piedi, praticate dei piccoli massaggi. Lasciate riposare per 10 minuti e poi procedete al lavaggio dei piedi come di consueto. I lattobacilli presenti nello yogurt, fanno ripopolare la flora batterica che va a contrastare la proliferazione di funghi e miceti.

9- Sale: tutti l’avete a casa, è ideale per fare un pediluvio, basta aggiungere 3 cucchiai nella bacinella con acqua tiepida e poi lasciate in ammollo i piedi per almeno 10 minuti.

10- Zenzero: è davvero un alleato perfetto in questi casi, preparate un decotto, basta lasciare in un pentolino con acqua bollente poche fettine di zenzero e lasciate agire per 15-20 minuti. Fate raffreddare e filtrate, il liquido ottenuto potete versarlo in una bacinella con acqua calda. Immergete i piedi per 15 minuti, in alternativa potete strofinare un pò di decotto puro direttamente sui piedi ogni sera prima di andare a dormire.

Consigli per prevenire il cattivo odore

Per contrastare il cattivo odore dei piedi, si possono seguire alcuni semplici ed efficaci consigli, ecco quali.

Lavare i piedi frequentemente ed asciugare sempre bene tra le dita.

Strofinare i piedi con la pietra pomice per esfoliare la pelle.

Non indossate per troppe ore le scarpe: appena rientrate a casa indossate le pantofole.

