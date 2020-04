Valentina Vignali | L’ex GFVip incanta in costume – FOTO

Valentina Vignali incanta i followers di Instagram con l’arrivo della bella stagione. L’ex gieffina sfoggia un costume vertiginoso, pronta per andare (qualora fosse possibile) al mare.

La bella stagione sembra essere ormai alle porte e, anche se le condizioni attuali potrebbero non consentirlo, c’è chi ugualmente fa un pensierino all’estate che (come cantavano i Righeira) sta finendo – probabilmente – prima ancora di cominciare. Alcuni personaggi famosi hanno voluto comunque testare la propria forma fisica con la tanto temuta “prova costume”.

Così, almeno su Instagram, dato che non si può andare al mare, dal balcone di casa piuttosto che dalla camera da letto, diverse fisicità si sono mostrate: da Alessia Macari a Melissa Satta, perchè l’estate che verrà sarà sicuramente sui generis, ma il diritto di sognare le spiagge affollate – davvero – non ce lo leva nessuno.

Valentina Vignali pronta per la prova costume, l’ex GFVip ammalia i fan su Instagram

Sembra essere dello stesso avviso Valentina Vignali, celebre cestista e showgirl – nota al grande pubblico per la partecipazione al GFVip dell’anno scorso –, che qualche estate fa l’ha passata in compagnia del Pancio e i suoi degni compari per lanciare una delle più innovative forme di intrattenimento social (dell’epoca). Questa carovana collettiva del buonumore le ha assicurato un certo seguito che ha coltivato, successivamente, grazie all’ingresso a Cinecittà nella casa più famosa d’Italia.

Adesso, Valentina, continua a fare la sua parte: cioè stupire il pubblico in Rete – stavolta il canestro non c’entra – con scatti sempre più particolari e vertiginosi. Il momento della prova costume, per lei, non è mai stato un problema: a testimoniare questa sicurezza e leggiadria, frutto di numerosi sacrifici e allenamenti costanti, è il fisico dell’influencer che non tradisce le aspettative. Impeccabile, come al solito, mostra la nuova linea di costumi che sfoggerà (se sarà possibile) quest’anno.

Valentina Vignali sogna il mare, ma ambisce anche a quel barlume di normalità in cui sperano tutti di tornare. L’isolamento forzato per via del Coronavirus comincia ad essere un “problema” da gestire per molti. In particolar modo a livello di stress mentale, menomale che c’è la Vignalona a tirare su il morale dei followers. I complimenti non mancano, sarebbe strano il contrario con un fisico del genere e un sorriso contagioso (quello sì) anche in quarantena.

Visualizza questo post su Instagram 🍬 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 16 Apr 2020 alle ore 5:54 PDT

