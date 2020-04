I segni zodiacali che mangiano di più in quarantena

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che in questo periodo di quarantena si trovano a mangiare più del solito. Il parere delle stelle segno per segno.

Da quando è iniziata la quarantena sono tante le persone che sembrano aver riscoperto il piacere di trascorrere ore in cucina e di gustare del buon cibo. Un po’ per la voglia di economizzare e di far passare il tempo ed un po’ per la capacità di sollevare l’umore che il cibo ha da sempre, mangiare cose buone è diventato una sorta di passatempo per alleviare il peso della quarantena. Basta fare un giro sui social per notare come la maggior parte degli utenti si diletti a postare ogni giorno foto di piatti appena preparati e di ricette sperimentate per scacciar via la noia.

Una riscoperta del cibo e del piacere di mangiare che riguarda un po’ tutti ma che come per tutte le cose che coinvolgono gli esseri umani tende a variare da persona a persona. Dopotutto, la propensione a trovare appagamento nel cibo è una cosa mutevole e diversa per ognuno di noi. E visto che dipende almeno in parte dall’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che soffrono la solitudine, e quali segni zodiacali hanno bisogno di ritrovarsi nel mese di Aprile, oggi scopriremo quali sono i segni che tendono a mangiare di più in quarantena.

Visto che mangiare è qualcosa che oltre che per sopravvivere si può fare anche per motivi legati al modo di sentire le cose, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente di ogni segno zodiacale. In questo modo si avrà una risposta più chiara.

I segni zodiacali che tendono a mangiare di più in quarantena e quelli che non ne sentono il bisogno

Ariete – Quelli che mangiano un po’ di più ma senza esagerare

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che hanno bisogno di muoversi e di vivere una vita ricca di stimoli. Quando ciò viene a mancare finiscono con il deprimersi e restare in attesa di qualcosa che cambi il loro umore. In quarantena, quindi, si sono trovati a dover fare i conti con la noia ed il bisogno impellente di scacciarla in ogni modo possibile. Ciò li spinge a sentire il bisogno di appagare il loro agitamento interiore con del buon cibo. Per questo motivo quando possono amano assaggiare piatti nuovi e concedersi qualche dolce in più. Tentazioni alle quali cedono quando sentono di averne bisogno ma sulle quali hanno un discreto controllo. La cosa che gli serve di più è infatti quella di impiegare il tempo in modo diverso e quando ci riescono, la buona cucina torna ad essere in secondo piano seppur sempre presente come premio di consolazione.

Toro – Quelli che tendono a mangiare di più

I nativi del Toro sono estremamente golosi e legati ai piaceri del buon cibo. Amanti anche del tempo trascorso in casa, in quarantena non possono che cedere alla tentazione di sfornare dolci per se ed i propri cari. Tra dolci per la colazione, primi piatti succulenti e torte per la merenda, mangiare di più è semplicemente una conseguenza naturale. Il lato positivo è che ne sono perfettamente coscienti e che agiscono solo fin quando la cosa è in grado di farli sentire meglio. Perdere il controllo non è da loro e quando possono, cercano di rimediare con piatti sani o con qualche giorno di dieta. Certo, un cioccolatino ogni tanto tendono a concederselo sempre ma si tratta di un piccolo piacere che sentono di meritare e che li aiuta a mantenere alto l’umore.

Gemelli – Quelli che vanno di giorno in giorno

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un rapporto altalenante con il cibo. Quando hanno fame, gli piace l’idea di mangiare qualcosa di buono ma in mancanza dello stimolo tendono a concentrarsi su altro. Certo, anche loro possono cedere ad una coppa di gelato o ad una porzione di dolce solo per sentirsi un po’ meglio ma è una cosa che accade raramente e solo se sono nella modalità giusta.

In altre occasioni possono addirittura agire in modo del tutto opposto, scegliendo di non mangiare o di limitarsi al minimo indispensabile. Un modo di agire tipico del loro modo di essere che li spinge a cambiare atteggiamento in base alla giornata e all’umore del momento.

Cancro – Quelli che mangiano di più

I nativi del Cancro non sono indifferenti al buon cibo anche se normalmente si controllano piuttosto bene. In piena quarantena, però, i dubbi sul futuro e la noia che ogni tanto colpisce anche loro, fa si che si concentrino sul cibo con più interesse del solito. Ciò li porta sia a preparare qualcosa di buono trascorrendo delle ore in cucina che a mangiare piatti più buoni ed elaborati del solito. I dolci, poi, sono da sempre un ottimo diversivo che amano concedersi senza troppi pensieri e che li aiuta a tirarsi su di morale quando si sentono più giù di quanto vorrebbero.

Leone – Quelli che ogni tanto si concedono uno sfizio

I nati sotto il segno del Leone sono persone con così tanti pensieri da non avere molto tempo da dedicare al cibo. Quando lo fanno è solo perché si sentono davvero giù e sanno di potersi dare sollievo con qualcosa di buono. In questi casi preferiscono prepararsi qualcosa di buono, optando per un dolce o per un piatto elaborato che sia in grado di soddisfarli e di farli star meglio. Si tratta però di una cosa che fanno solo in caso di “emergenza”. Per i restanti giorni, preferiscono concedersi la solita alimentazione di sempre, magari un po’ più curata nei dettagli ma senza troppe stravaganze. Per la quarantena, infatti, sono più bisognosi di qualcosa che occupi loro la mente piuttosto che in grado di sollevargli l’umore.

Vergine – Quelli che mangiano tanto

I nativi della Vergine sono persone decisamente umorali. Questo aspetto fa si che durante la quarantena, il loro bisogno di mangiare si faccia più forte del solito. Quando ciò avviene cercano sempre di prepararsi qualcosa di buono e di concedersi pranzi o cene ricchi di gusto. Per loro poco importa che si tratti di pizza, pasta al forno o un dolce da mangiare a fine pasto.

Ciò che conta è sentirsi meglio e ingannare il tempo mangiando qualcosa di buono. Un aspetto del quale tendono a non preoccuparsi più di tanto, considerandolo normale, sopratutto sapendo che a fine quarantena possono sempre rimettersi in sesto con una dieta.

