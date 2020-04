Rambo | E’ morto Brian Dennehy: lo sceriffo cattivo Will Teasle

Rambo | E’ recentemente scomparso l’attore Brian Dennehy, interprete dello sceriffo cattivo Will Teasle. L’attore è morto a 81 anni per cause del tutto naturali.

E’ morto Brian Dennehy, l’indimenticato sceriffo cattivo Will Teasle della saga di Rambo.

A riportare la notizia in Italia è il portale web Rai News che ci tiene a specificare che l’attore è deceduto per cause del tutto naturali e per niente inerenti al coronavirus, il virus che sta spegnendo milioni di vite in tutto il mondo.

Brian Dennehy è morto per cause naturali. L’attore a stelle e a strisce è scomparso all’età di 81 anni.

L’attore, durante il corso della sua carriera cinematogragica, ha preso parte a numerose pellicole. Tra cui Romeo + Giulietta di William Shakespeare con protagonisti gli attori Leonardo DiCaprio e Claire Daines, storico film degli anni 90.