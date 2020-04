Coronavirus | Al vaglio un’app per tracciare i contagi

Arriva “Immuni”, l’app che dovrebbe aiutare a diminuire i contagi da Coronavirus.

In queste ore è al vaglio un’app che dovrebbe aiutare a tracciare le persone al fine di diminuire i casi di contagio da Coronavirus.

Il suo nome è “Immuni” e si tratta di un’applicazione per smartphone il cui uso sarà facoltativo ma che in caso di approvazione, potrebbe essere suggerita per tenere sotto controllo i casi di contagio ed evitare la diffusione del virus.

Per saperne di più guarda il video e clicca qui → Coronavirus: Arriva “Immuni” l’app per il tracciamento dei contagi