Tutti noi abbiamo l’abitudine di conservare i cibi congelati. Ma vediamo quanto possono rimanere prima di perdere il loro gusto e le loro proprietà

Come conservare i cibi? Il freddo e quindi il congelatore o il freezer sono da sempre il metodo più efficace. Vale per il salato, vale per il dolce, per la carne e il pesce, le verdure, ma anche i piatti che abbiamo già pronti. Ma per quanto tempo i vari ingredienti possono rimanere in freezer senza perdere il loro sapore e la loro consistenza?

Sono tanti i vantaggi della conservazione in freezer. La più importante è il fatto che il freddo intenso non modifica assolutamente le proprietà e i sapori dei vari cibi. Quindi vitamine e proteine sono preservate per intero, senza contaminazioni. In più, a differenza dei cibi già pronti, ma comprati, non richiede l’aggiunta di nessun conservante o additivo. E infine nel processo di congelamento il cibo non è modificato in nessun modo.

Però anche questo metodo, alla lunga, può portare ad un degrado, anche se lento, dei cibi. Ecco perché esistono anche delle tabelle specifiche sulla lunghezza della conservazione al freddo. La regola di base è una sola: minore è la temperatura, maggiore è la possibilità di conservare perfettamente gli alimenti.

Cibi congelati, la tabella dei tempi

Ma il Cibi congelati può durare per sempre? In teoria sì, in pratica no e per questo è essenziale tenere conto della data di congelamento. Un consiglio utile quindi è quello di scrivere la data di conservazione sui sacchetti o sulle vaschette. E non superare, se non di qualche settimana, la data limite. Se quando tirate fuori gli alimenti dal freezer sentite puzza di avariato o di rancido, meglio eliminarli.

E allora vediamo insieme la tabella di conservazione dei principali alimenti

Carne di vitello e agnello a -18° 6 mesi a -25° 12 mesi a -30° 18 mesi

Carne di manzo a -18° 9 mesi a -25° 12 mesi a -30° 18 mesi

Carne di maiale a -18° 6 mesi a -25° 12 mesi a -30° 15 mesi

Carne di pollo e tacchino a -18° 6-8 mesi a -25° 12 mesi a -30° 18 mesi

Ortaggi a -18° 12 mesi a -25° 18 mesi a -30° 24 mesi

Frutta a -18° 12 mesi a -25° 18 mesi a -30° 24 mesi

Pesce magro a -18° 6-7 mesi a -25° 12 mesi a -30° 15 mesi

Pesce grasso a -18° 4 mesi a -25° 8 mesi a -30° 9 mesi

Crostacei a -18° 4 mesi a -25° 12 mesi a -30° 16 mesi

Molluschi a -18° 3 mesi a -25° 9 mesi a -30° 12 mesi

Formaggi a -18° 4 mesi a -25° 6 mesi a -30° 7 mesi

Dolci a -18° 3 mesi a -25° 7-8 mesi a -30° 12 mesi

Cibi già cucinati a -18° 3 mesi a -25° 6 mesi a -30° 6-7 mesi