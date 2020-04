Pamela Prati torna con il suo libro

Dopo mesi di silenzio, Pamela Prati torna a far parlare di se con il suo libro che arriverà nelle librerie a Maggio e che racconterà la sua vita.

Pamela Prati sta per tornare con un libro che racconterà la sua vita. L’uscita è prevista per il 7 Maggio e, come la soubrette ha già raccontato a Novella 2000, al suo interno ci sarà la sua storia di donna, soubrette ma sopratutto persona. Una persona che ha vissuto alti e bassi, che è caduta tante volte per poi ricadere e che ha vissuto la disperazione di non avere una famiglia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Barbara d’Urso, confessione choc: “Ho avuto anche io un Mark Caltagirone”

La stessa che proprio un anno fa, Pamela Prati ha finto di avere, quando davanti alle telecamere ha raccontato e giurato di essere prossima alle nozze e madre adottiva di due bambini. Una storia che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca e che proprio a distanza di un anno torna a far parlare di se, questa volta attraverso le pagine di un libro.

Pamela Prati e il libro della sua vita

È passato ormai un anno dal caso mediatico che da gossip si è trasformato in un fatto di cronaca, coinvolgendo magistrati, tv e giornali. Stiamo parlando della storia di Pamela Prati e di Mark Caltagirone, l’imprenditore fantasma che secondo una storia montata ad hoc, avrebbe dovuto sposarsi con la Prati per poi andare a vivere con lei e i due figli adottivi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pamela Prati a Verissimo: “Mark Caltagirone è un’invenzione”

Una storia per certi versi difficile da credere, ricca ci contraddizioni e di “buchi” che pian piano si sono trasformati in crateri mostrando una menzogna nella quale erano coinvolte più persone. Tra queste anche le manager della Prati che da allora hanno iniziato uno scontro personale che ha portato alla luce altre storie legate a uomini mai esistiti e creati tutti secondo lo stesso cliché.

Una storia che ai tempi ha divertito, entusiasmato e sconcertato gli italiani che oggi, in pieno periodo di quarantena, si sono trovati quasi a rimpiangere i mesi in cui in Italia non si parlava che della Prati e della sua ipotetica storia d’amore.

Una storia che sarà probabilmente sulle pagine del nuovo libro della soubrette in uscita il 7 Maggio.

Un’autobiografia dal titolo “Come una carezza” e dove la Prati si racconterà a 365 gradi, spiegando come ha fatto a rinascere dopo la terribile storia di Mark Caltagirone. Una storia della quale, ancora oggi, dichiara di essere stata una vittima.

Per chi non lo ricordasse, il caso che riguarda Pamela Prati è quello legato alle sue presunte nozze che avrebbero dovuto essere celebrate un anno fa. Una grande bugia che ancora non è ben chiaro da chi sia partita ma che ha scatenato il caos.

Dopo diverse apparizioni in tv dove Pamela Prati si raccontava felice ed emozionata per l’imminente matrimonio ed il nuovo ruolo di mamma, pian piano sono infatti emersi diversi sospetti che grazie anche alle indagini hanno portato alla scoperta dell’inesistenza dell’uomo e della grande bugia che si celava dietro. Una menzogna che ha coinvolto anche persone inconsapevoli delle quali sono state usate foto e video per dare un volto ai personaggi coinvolti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pamela Perricciolo: “Ecco com’è nato Mark Caltagirone”

Si è trattato di un vero e proprio caos mediatico che alla fine, nonostante il momento di celebrità ha portato più problemi che altro, spingendo la stessa Pamela Prati ad allontanarsi dalle scene. Una storia che alla fin fine ha giovato solo al personaggio di Mark Caltagirone che, in poco tempo, è diventato una vera icona, cercato su internet, protagonista di infiniti meme e considerato l’uomo dell’anno per la sua capacità di far parlare di se senza neppure esistere.

Tutti fatti che probabilmente rientreranno nel libro della Prati e sotto una luce ancora una volta diversa. E chissà se il libro basterà a riportare in auge la storia tanto chiacchierata un anno fa o se sarà solo l’atto finale di una storia che ormai ha fatto il suo corso. Per scoprirlo bisognerà attendere il mese di Maggio.