Pamela Prati torna con un libro sulla sua vita.

Dopo il ritiro dalle scene a causa dello scandalo nato per la storia delle finte nozze con Mark Caltagirone, Pamela Prati torna a far parlare di se con un libro in uscita a Maggio.

Il titolo è “Come una carezza” e, come rivelato a Novella 2000, tratterà della storia della Prati, delle sue tante cadute, del modo in cui si è rialzata e di come è rinata dopo lo scandalo mediatico dello scorso anno.

Un libro che a quanto pare aveva in cantiere da un po’ di anni ma che si è decisa a scrivere solo dopo lo scandalo del quale, ancora oggi, sostiene di essere stata vittima.

