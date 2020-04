Hai superato gli anta e non riesce più a raggiungere il tuo livello di magrezza ideale? Possiamo darti dei consigli su come fare per ottenere non pochi risultati. Il segreto è stimolare il metabolismo. Non hai bisogno di diete drastiche, ma dei cibi giusti, di minerali e soprattutto di integratori naturali. Elimina i chili in più per non riacquistarli più! Magra grazie a semplici accortezze.

Basta pensare che dimagrire dopo i 40 anni è difficile! Possiamo farcela seguendo dei semplice accorgimenti. Il protagonista è senz’altro il nostro metabolismo. Perdere peso e non riacquistare è realmente possibile. Magra dopo i 40 anni. Puoi farcela seguendo questi consigli!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Non solo corsa | A casa con yoga, ginnastica postulare e pilates

Punta su te stessa a raggiungi l’obiettivo

Il rimedio è facile a dirsi ma in realtà anche a farsi. Basta riuscire a capire cosa serve al nostro metabolismo per farlo funzionare al meglio. Il nostro corpo trasforma il cibo in energia, non per accumularlo e questa è una capacità che possiamo ottimizzare al meglio.

Grazie alla forza di alcuni alimenti possiamo potenziare questa capacità con l’aiuto anche di minerali e vitamine. Questi alimenti attivano la capacità brucia grassi, stimolano in modo totalmente naturale la tiroide, che è la regina indiscussa del metabolismo.

I giusti nutrienti infatti trasmettono al nostro cervello l’azione brucia grassi incentivandolo a non accumularli. Possediamo in realtà una molecola che fa proprio questo e si chiama adiponectina. Una molecola questa, che dal tessuto adiposo informa il cervello che si può utilizzare il grasso di riserva perché il metabolismo, attraverso l’alimentazione ha a disposizione tutto quello che gli serve per funzionare in modo corretto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mini circuito energizzante da fare a casa | Allenati con noi!