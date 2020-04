Coronavirus | Di Caprio, De Niro e Scorsese: “Dona e lavora con noi!”

Leonardo Di Caprio e Robert De Niro hanno deciso di fare la propria parte contro il Coronavirus: il loro particolare “annuncio di lavoro” raccoglierà fondi per le famiglie più povere.

Negli Stati Uniti ci sono famiglie povere che stentano ad acquistare beni di prima necessità a causa del blocco delle attività produttive che impedisce alle persone di andare a lavoro e guadagnare lo stipendio.

Per questo motivo le star di Hollywood si sono mobilitate e hanno deciso non soltanto di donare grosse somme alla ricerca e di destinarne altro denaro in beneficenza, ma anche di invitare i cittadini a fare donazioni.

Tra le celebrities è nata una vera e propria challenge: qualcuno mette in palio un’esperienza unica e invita alcuni colleghi a fare lo stesso.

Per esempio Justin Bieber ha promesso un’esibizione esclusiva a casa di una persona che avrà partecipato alla sua raccolta fondi. Alla fine della raccolta ci sarà un’estrazione e il fortunato Belieber si troverà il proprio idolo che canta in salotto. Non male, no?

Decidendo di partecipare alla stessa challenge, Leonardo Di Caprio e Robert De Niro hanno tirato in ballo anche il regista premio Oscar Martin Scorsese, per il quale i due lavoreranno non appena sarà possibile riprendere le attività.

Vuoi lavorare con Robert e Leonardo e partecipare alla premiere del loro prossimo film tra gli ospiti d’onore? Basta fare una donazione!

Leonardo Di Caprio e Robert De Niro: una proposta che non si può rifiutare

Non capita tutti i giorni di ricevere una proposta di lavoro da Leonardo Di Caprio e Robert De Niro: è quello che devono aver pensato i due famosissimi attori quando hanno deciso di mettere su l’iniziativa.

I due prenderanno parte al prossimo film di Martin Scorsese, intitolato Killers of the Flower Moon. Il film parlerà dei massacri di nativi americani in Oklahoma negli anni Venti del Novecento, quindi esattamente un secolo fa.

Come per ogni grande produzione hollywoodiana ci sarà bisogno di un gran numero di comparse, ed è qui che arriva l’idea geniale.

Leonardo Di Caprio e Robert De Niro hanno fatto un annuncio via Instagram offrendo a tutti coloro che vorranno fare una donazione la possibilità di lavorare insieme a loro sul set del film trascorrendo un intero giorno in compagnia del regista e dei due attori, di apparire all’interno del film come comparsa e, forse la cosa migliore, di partecipare alla premiere del film non appena la pellicola uscirà nelle sale.

Per fare la propria donazione bisognerà cliccare sul sito allinchallenge.com e attendere i risultati dell’estrazione.

La lista di associazioni di beneficenza a cui saranno interamente devoluti i fondi raccolti comprende la No Kid Hungry e la America Fund Food, due grandi attori del sostegno sociale alle fasce più deboli del popolo americano.