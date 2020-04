Telegram a rischio chiusura? VIDEO

Richiesta la chiusura di Telegram in Italia.

La Federazione Italiana Editori Giornali ha chiesto la chiusura di Telegram. La nota app di messaggistica, a loro dire, sarebbe infatti rea di consentire la circolazione di giornali e riviste in formato digitale. Un problema per il quale il FIEG ha chiesto l’intervento dell’AGCOM, almeno per il nostro paese.

Nella richiesta è stato reso noto che, sopratutto in periodo di pandemia, le perdite subite dall’editoria sono state gravissime e in un’ottica futura potrebbero addirittura aumentare. La stima sarebbe di circa 250 milioni all’anno.

