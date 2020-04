Soffri di emorroidi? Ecco come curarle senza farmaci ed ottenere un sollievo immediato da dolore e prurito.

Molte persone soffrono di emorroidi, ma è sempre un po ‘imbarazzante parlare di questa malattia a chi ti circonda. Ma è tempo che smettiamo di fare questo tabù della malattia, ma anche alla ricerca di rimedi come offriamo in questo articolo!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Rimedi naturali efficaci per lenire le emorroidi

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Emorroidi perchè compaiono e come lenirle con rimedi naturali

Cosa sono le emorroidi?

Le emorroidi sono vene dilatate situate nel canale anale. Questo aumento di volume provoca una serie di disturbi, i più comuni sono dolore, sanguinamento e prurito.

Le emorroidi possono essere interne o esterne, quelle esterne sono situate vicino all’ano e possono fuoriuscire in parte o completamente.

Le principali cause della comparsa delle emorroidi sono:

stitichezza

variazioni ormonali

gravidanza

stress

alimentazione priva di scorie

Per lenire questi fastidi esistono rimedi naturali valdi, privi di effetti collaterali, scopri i rimedi più efficaci e comuni in questo articolo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Stitichezza: come dovresti sederti sul water per facilitare l’evacquazione



Rimedi naturali per il trattamento delle emorroidi:

1/Bagno tiepido

Un bagno con acqua tiepida della durata di 10-15 minuti può lenire in modo efficace i disturbi delle emorroidi. Non aggiungere sapone o oli all’acqua.

Asciugare delicatamente le parti intime una volta terminato il bagno. Ripetere il bagno fino a tre volte al giorno, a seconda delle necessità.

Perché funziona? Il calore dell’acqua calma e rilassa i muscoli anali e allevia il prurito. Aiuta anche a ridurre il gonfiore delle vene.

2/Amamelide

Prova ad immergere un batuffolo di cotone in dell’acqua alla quale avrai aggiunto l’estratto di amamelide ( sguendo le dosi riportate sulla confezione) e posizionalo sulla tua area anale per alcuni minuti. Usa questo rimedio tre o quattro volte al giorno.

Perché funziona? L’amamelide è indicata per alleviare l’irritazione e l’infiammazione della pelle grazie al suo potere vasocostrittore venoso e del suo potere decongestionante. È anche un astringente che previene lo sviluppo di infezioni, tutto documentato inn molteplici studi tra cui questo studio pubblicato sul Journal of Inflammation.

3/Tea Tree Oil (Olio dell’albero del tè)

Di cosa avrai bisogno:

2-3 gocce di olio essenziale di tea tree

1 cucchiaino di olio d’oliva

Batuffolo di cotone

Mescola l’olio dell’albero del tè con l’olio d’oliva come olio vettore. Quindi immergi il batuffolo di cotone in questa miscela e detergi l’area interessata. Ripeti l’operazione tre volte al giorno.

Perché funziona? Secondo uno studio pubblicato su Clinical Microbiology Review, l’olio dell’albero del tè è un ottimo rimedio contro l‘infiammazione della pelle e il prurito. Le sue proprietà antimicrobiche manterranno l’area pulita e priva di germi.

Attenzione: poiché l’olio dell’albero del tè è un potente olio essenziale, potrebbe pizzicare leggermente anche dopo la diluizione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Emorroidi: cosa mangiare e quali alimenti evitare? Consigli utili



4/Aloe Vera

Estrarre il gel dalla foglia di aloe vera e applicare localmente sulle emorroidi esterne. Lasciare agire il gel per 10-15 minuti.

Perché funziona? L’aloe vera è nota per le sue proprietà medicinali. Secondo uno studio pubblicato sull’Indian Journal of Dermatology, l’aloe vera ha proprietà terapeutiche e antinfiammatorie che possono alleviare le emorroidi.

5/Olio di cocco

Usando le dita pulite o utilizzando appositi guanti da dito usa e getta, applica l’olio di cocco direttamente sulla zona interessata. Puoi applicarlo due o tre volte al giorno fino a quando il dolore o il gonfiore non scompare.

Perché funziona? L’olio di cocco allevia bruciore e prurito, che è molto efficace nel trattamento delle emorroidi, poiché aiuta a ridurre l’infiammazione e il dolore, secondo uno studio pubblicato su Pharmaceutical Biology.

6/Succo di ravanello

Centrifugare alcuni ravanelli per ottenere il succo di ravanello fresco.

Il gusto non è molto gradevole, ma assumere mezza tazza di succo di ravanello fresco 2 volte al giorno per un periodo di un mese, si è dimostrato essere un rimedio valido.

Perché funziona? Secondo uno studio citato in Education of Cancer Healing Vol. V, il succo di ravanello è un ottimo rimedio naturale per le emorroidi. Riduce il dolore, migliora la digestione e allevia la costipazione, una delle principali cause alla base delle emorroidi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:Perizoma e tanga | Gli effetti negativi sulla salute

7/Aglio

In caso di emorroidi esterne, sbuccia tre o quattro spicchi d’aglio e lessali in acqua per 10 minuti. Filtra e lascia raffreddare l’acqua nel frigorifero. Immergi la garza in quest’acqua e posizionala sull’ano per 10-15 minuti.

Puoi ripetere l’applicazione tre volte al giorno.

Perché funziona? Uno studio pubblicato sul Journal of Immunology ha dimostrato che le proprietà antinfiammatorie e antibiotiche dell’aglio aiutano ad alleviare il dolore e il gonfiore.

Scopri tutti i nostri Rimedi Naturali nella sezione Salute & Benessere e troverai tantissimi consigli dedicati alla cura del tuo corpo, scoprirai i segreti tramandati negli anni per ritrovare il tuo benessere in modo naturale.

Fonte: www.materdomini.it, curenaturali.it.