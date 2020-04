Tiziano Ferro, ospite del programma “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, ha fatto un intervento che ha diviso il web.

È stato un collegamento strano quello di Tiziano Ferro a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Dopo essersi esibito, infatti, il cantante di Latina ha chiesto un minuto per trattare un argomento che gli sta a cuore.

In modo del tutto inatteso, Ferro ha così chiesto risposte al governo per il mondo della musica. Parole che hanno scatenato immediatamente il caos sul web.

Se da un lato ci sono infatti quelli che gli hanno subito dato contro, ricordando che tutti stanno vivendo in una situazione di grande incertezza, dall’altro c’è chi ha colto la preoccupazione per le tante persone che ogni anno lavorano nel mondo della musica e che al momento rischiano di ritrovarsi senza un lavoro.

