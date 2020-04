Con l’ultimo Dpcm del Governo i supermercati possono allungare i loro orari di apertura fino alle 22, ma ogni Regione è libera di modificarli

L’ultimo Dpcm approvato dal Consiglio dei ministri il 10 aprile inaugura da oggi anche nuovi orari per i supermercati in tutta Italia.

Il principio di base è quello di evitare assembramenti e code. Quindi sono previste chiusure ad orari più tardi la sera, anche se in realtà ogni regione è libera di adattarli e fare le sue variazioni sul tema. In linea di massima comunque potranno arrivare fino alle 22 di sera, aprendo alle 7.30 o alle 8 del mattino.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | La fase due si avvicina, cosa cambierà in Italia dal 4 maggio

In realtà però ad esempio nel Lazio la Giunta regionale ha già confermato la chiusura alle 19 dal lunedì al sabato e alle 15 la domenica. In provincia di Milano invece i punti vendita Carrefour aprono dalle 7.30 alle 22 (lunedì-sabato) e dalle 8.30 alle 15 la domenica. E ancora, in Emilia tornano le aperture la domenica,. Al contrario in Veneto domenica e festivi, supermercati chiusi.

Ma dal 14 aprile entrano in vigore anche nuove regole per tutti: mascherina e guanti per i clienti, mascherina per i dipendenti, gel disinfettante vicino alle casse, pulizia almeno due volte al giorno.