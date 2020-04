Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso, durante la giornata di Pasquetta, ha mandato in onda un inseguimento in diretta da un elicottero

Barbara d’Urso pensava di poter trascorrere una Pasquetta in tranquillità in compagnia dei suoi fedeli telespettatori. Purtroppo però così non è stato.

Durante la diretta di ieri di Pomeriggio 5, la bella conduttrice partenopea ha mandato in onda un vero e proprio inseguimento avvenuto tra le forze dell’ordine ed un passante che non ha rispettato la quarantena, ma procediamo con calma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Virginia Raggi fa un appello a Pomeriggio 5: “Non è tollerabile”

Barbara, che di recente ha avuto modo di ospitare un medico dello Spallanzani, era in collegamento con la sua inviata Ilaria Dalle Palle. La giornalista si trovava a bordo di un elicottero insieme alle forze dell’ordine per controllare che tutti i cittadini di Jesolo stessero rispettando la quarantena durante la giornata di Pasquetta.

Durante la perlustrazione, dall’elicottero è stato notato un uomo intento a farsi una bella passeggiata in spiaggia e la troupe del programma di successo di Mediaset ha prontamente ripreso il tutto, commentando la scena quasi come se si volesse fornire una sorta di telecronaca al pubblico da casa.

Barbara d’Urso ha mandato in onda un inseguimento a Pomeriggio 5 rendendo la Pasquetta indimenticabile non solo per il pubblico del piccolo schermo ma anche per il protagonista della vicenda.

Barbara criticata per l’inseguimento in diretta a Pomeriggio 5

La scena mandata in onda ieri da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, come spesso accade, ha letteralmente diviso il pubblico del piccolo schermo.

In molti, pur trovando la scena paradossale, hanno apprezzato il contenuto mandato in onda. Quasi come se fosse una sorta di prova che le forze dell’ordine sono pronte a punire chiunque non rispetti le regole imposte dagli organi competenti, mentre altri hanno trovato il tutto fuori luogo. Per quale motivo?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pomeriggio 5 | Nina Moric scrive a Barbara d’Urso: “Lo denuncio!”

Il pubblico di Pomeriggio 5 ritiene che l’inviata di Barbara d’Urso, che di recente è stata difesa da Feltri, non avrebbe dovuto commentare il tutto come se fosse un evento sportivo, ma lasciare che le forze dell’ordine svolgessero il proprio lavoro senza spettacolarizzare l’intera scena mandata in onda.

Alcuni utenti della rete, infatti, non comprendano come mai la bella conduttrice partenopea non sia intervenuta per bloccare il tutto, ma molto probabilmente Barbara è la prima persona a non aspettarsi la scena andata in diretta ieri.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Arriva il vaccino sotto forma di cerotto: pronto tra 5 mesi

Barbara d’Urso non ha fermato l’inseguimento in diretta a Pomeriggio 5, osservando con attenzione, e facendo osservare al suo pubblico, quanto stava per accadere a Jesolo. Visto che il passante in questione stava facendo una passeggiata in spiaggia come se nulla fosse.

L’inseguimento in diretta a Pomeriggio Cinque ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo, in entrambe le fazioni citate, ma anche la stessa Barbara d’Urso, che qualche giorno fa è apparsa triste prima della diretta.