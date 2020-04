Lodovica Comello | Mamma sprint a 30 anni, le prime foto su Instagram

Lodovica Comello racconta il suo compleanno in quarantena. Trent’anni, già mamma e piena di aspirazioni, il post su Instagram emoziona i followers.

Mai come in questo momento diventa importante rimanere connessi, distanti ma uniti non è solo una frase fatta per darsi forza in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus. È un vero e proprio monito per sottolineare quanto le distanze rafforzino, eventualmente, gli affetti più cari. È successo, fra gli altri, anche a Lodovica Comello.

La doppiatrice, showgirl e conduttrice di Italia’s Got Talent ha da poco compiuto trent’anni: un’età particolare in cui, teoricamente, non si scherza più. Il peso delle responsabilità comincia a farsi sentire e bisogna avere piena coscienza di ciò che siamo diventati e, soprattutto, di quello che vorremo essere in futuro. La Comello è diventata mamma e vorrebbe essere all’altezza di un futuro pieno di aspirazioni.

Lodovica Comello, mamma a trent’anni: “L’amore è più forte delle avversità”

Attualmente, anche per lei, si è un po’ tutto fermato. Causa Coronavirus, ha approfittato di questi giorni “liberi” per dedicarsi al figlio Teo – venduto al mondo lo scorso 16 marzo – e al marito Tomas Goldschmidt. Niente party in grande stile, dunque, per la doppiatrice conosciuta grazie a “Il mondo di Violetta”: tanta intimità e qualche coccola in più. Lo rende noto ai suoi followers, abituati prima della maternità ad ascoltarla anche in onda su Radio 105 con “A me mi piace”, attraverso un post su Instagram dove ringrazia gli affezionati per i messaggi d’amore e vicinanza ricevuti nel giorno del suo compleanno.

“Mai avrei pensato di essere così connessa. Ho tutto quello che mi serve per essere felice: la casa e l’amore”, scrive su Instagram mentre nell’immagine si intravede suo marito e il piccolo fa capolino con la testa. Frammenti di maternità, sprazzi d’età adulta. Sempre con il sorriso, perchè non si scherza più – d’accordo – ma la Comello di giocare abilmente con emozioni e suggestioni del pubblico non ha mai smesso. Forse è proprio questo il suo bello, che la rende uno dei personaggi più amati dello spettacolo radiotelevisivo italiano contemporaneo.

Credibile, solare e propositiva. Senza mai risparmiarsi o perdersi d’animo. Come solo una mamma e una presentatrice determinata sa fare: adesso il suo “palco” più importante è in salotto, mentre Teo fa la pappa. Ma torneranno momenti in cui la mamma – temporaneamente – riprenderà ad incantare anche gli altri: Lodo Comello è fatta così, duttile e romantica al punto giusto. Proprio quello di cui c’è bisogno, la spensieratezza tornerà anche grazie a persone così.

