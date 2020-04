Licia Nunez, in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, parla del suo momento buio: “dopo l’aborto il mio ex è scomparso. Sono caduta nell’alcol”.

Licia Nunez parla del suo momento più buio in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. L’attrice pugliese, protagonista del Grande Fratello Vip 2020, ha raccontato il dramma vissuto quando ha perso il bambino che aspettava.

All’epoca aveva 25 anni ed è un dolore che non la abbandona mai. All’epoca affrontò da sola quella sofferenza rifugiandosi anche nell’alcol prima di capire di aver bisogno di aiuto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paola Di Benedetto e Adriana Volpe | Cosa accadeva in bagno

Il dramma di Licia Nunez: “ho avuto un aborto spontaneo. Il mio ex è scomparso e non l’ho più rivisto. Ho toccato il fondo con l’alcol”

Uno dei momenti più difficili vissuti da Licia Nunez che nei giorni scorsi è stata attaccata da Ursula Bennardo, risale a quando aveva 25 anni. All’epoca era fidanzata con un uomo di grande di lei e scoprì di aspettare un bambino.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paola Di Benedetto e Adriana Volpe | Cosa accadeva in bagno

“All’epoca avevo 25 anni, stavo con un uomo più grande di me ed ero all’inizio della mia carriera. Quando ho scoperto di essere incinta mi sono spaventata e ho commesso il grande errore di non parlarne con nessuno, né con l’uomo con cui stavo, né con la mia migliore amica, tantomeno con mia madre”, ha raccontato la Nunez a Vanity Fair.

Più passavano i giorni e più Licia si sentiva mamma. Mettendo una mano sul pancino sentiva quel bambino dentro di sè. Un giorno, però, è accaduto l’impensabile.

“Lo desideravo con tutta me stessa, ma un pomeriggio ho avuto una forte emorragia. Il ginecologo mi disse di andare subito da lui in clinica. Ho preso un taxi e contemporaneamente ho chiamato l’uomo con cui stavo. Quando gli ho raccontato tutto lui mi ha detto solo: ‘Ho bisogno di pensare’. Non l’ho mai più sentito. Sono arrivata in ospedale in extremis per salvare me. Da allora ho questa lunga cicatrice che non ho mai voluto coprire. Perché io sono anche quella, sono quel dolore. Dopo sono sprofondata”, ha aggiunto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paolo Ciavarro criticato da Sossio Aruta dopo il GF Vip: “Non lo merita”

“Dopo aver vissuto quel terribile dolore, Licia si rifugiò nell’alcol. “Il mio migliore amico è diventato l’alcol. Mi sentivo in colpa come se fosse stata colpa mia. Ho avuto bisogno di tempo per capire. Sono stata dipendente dall’alcol per più di nove mesi […]. Una notte ho capito che avevo davvero toccato il fondo: sono caduta in casa di notte, perché avevo bevuto. Mi sono svegliata per terra, il giorno dopo, e ho chiamato il mio ginecologo. Mi ha detto: ‘Adesso provvedo io. Hai bisogno di un sostegno’. Da lì ho iniziato un percorso di analisi, ho elaborato l’aborto come fosse un vero lutto”, ha spiegato ancora la Nunez a Vanity Fair.

Oggi, Licia è felicemente fidanzata con Barbara Eboli con cui sogna di poter realizzare il sogno di formare una famiglia. Oggi, infatti, Licia si sente pronta per diventare madre.