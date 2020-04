I segni zodiacali che si fanno avanti in amore

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che, più degli altri, sanno farsi avanti in amore.

Dare inizio ad una storia d’amore non è una cosa facile per tutti. Dopo un primo gioco di sguardi, la naturale simpatia ed il flirtare insieme c’è sempre infatti un momento in cui uno dei due deve fare la prima mossa. Si tratta di un momento fondamentale per il futuro del rapporto e per la sua corretta evoluzione in storia d’amore.

Una fase che non tutti sanno gestire come vorrebbero e che per alcuni è così complessa da rappresentare un vero problema. Dopotutto per farsi avanti occorre sempre una certa dose di sicurezza che va sempre dosata ad una di coraggio. Qualità che non sempre si riesce a mettere insieme in amore e che pertanto possono risultare spesso difficili da trovare.

Inutile dire che spesso averle dipende anche dall'influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo, oggi, scopriremo quali sono i segni che sanno farsi avanti in amore.

Trattandosi di un aspetto molto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. Così, sarà più facile avere un’idea più chiara su cosa aspettarsi dagli altri.

I segni dello zodiaco che si fanno avanti in amore e quelli che preferiscono evitare

Ariete – Quelli che si fanno avanti senza remore

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone sicure di se e molto attive. Aspettare non è una cosa che rientra nel loro carattere e ciò fa si che quando desiderano qualcosa siano i primi a muoversi in tal senso per ottenerla. In amore, quindi, si rivelano piuttosto intraprendenti ed in grado di farsi avanti senza problemi. Ciò può tradursi in una corte spietata o in gioco di seduzione nel quale le loro intenzioni appaiono comunque chiarissime anche senza che le esprimano in modo diretto. Si tratta di uno dei segni più intraprendenti in amore. Sempre in grado di capire cosa vogliono, non hanno infatti paura di un rifiuto e per questo puntano subito alla meta, dando sempre il meglio di se.

Toro – Quelli che si fanno avanti in modo garbato

I nativi del Toro sono persone che amano l’amore e che per questo sono sempre pronte a fare di tutto per poterlo vivere a pieno. Trattandosi di un sentimento al quale tengono in modo particolare, è sempre loro premura agire nel modo migliore in ogni sua fase e ancor meglio durante il così detto corteggiamento. Ciò fa di loro persone sempre in grado di far capire cosa provano ma senza esporsi in modo diretto. Romantici come sono preferiscono infatti che a farsi avanti sia l’altra persona o che dia comunque loro modo di capire a cosa andrebbero incontro facendo il primo passo. Ciò li rende particolarmente attenti, gentili e attenti seppur in un modo così garbato che a volte può essere scambiato per scarso interesse. Si tratta però di rare eccezioni perché nella maggior parte dei casi, il loro modo di essere li spinge ad essere compresi e spesso seguiti in quei preliminari che anticipano l’inizio vero e proprio di una storia d’amore.

Gemelli – Quelli che a volte si fanno avanti e a volte no

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un rapporto particolare con l’amore. Ciò li porta ad avere comportanti spesso contrastanti tra loro. A volte persino con la stessa persona. Quando si trovano a provare un sentimento, cercano infatti di essere il più diretti possibile e di far capire cosa provano all’atra persona. Un atteggiamento che iniziano bene ma che tante volte non sanno portare a termine fino alla fine. In altri casi possono sentirsi così insicuri da aver bisogno di input per poter agire.

Prevedere come si comporteranno è quindi molto difficile, sopratutto se si pensa che il loro modo di essere tende a cambiare di giorno in giorno. Cosa che, inutile dirlo, può avvenire in modo ancora più estremo quando si sentono in balia di un sentimento forte come l’amore.

Cancro – Quelli che preferiscono essere corteggiati

I nativi del Cancro non sono tra i segni particolarmente in grado di farsi avanti in amore. Quando provano qualcosa per qualcuno, tendono a chiudersi e a diventare estremamente timidi. A ciò si aggiunge una fame di amore che unita al loro romanticismo li spinge a desiderare di ricevere attenzioni piuttosto che a darne. Un modo di fare che a volte può portare a degli equivoci e che altre volte funziona bene grazie al loro modo di porsi. Ovviamente, perché le cose vadano come desiderano è sempre necessario che dall’altra parte ci sia qualcuno in grado di muoversi con disinvoltura nelle prime fasi dell’amore.

Leone – Quelli che si fanno tranquillamente amanti

I nati sotto il segno del Leone sono persone che amano vivere al centro dell’attenzione. Per questo motivo, non disdegnano qualcuno che si mostri così intraprendente da corteggiarli in modo vistoso fino a farli capitolare. Detto ciò, sono anche molto sicuri di se e capaci di prendersi ciò che vogliono. Se provano interesse per qualcuno, non esitano quindi più di tanto e se si rendono conto che aspettare una prima mossa rischia di richiedere troppo tempo, si fanno avanti senza problemi, palesando un interesse o arrivando addirittura a corteggiare la persona che gli interessa. Dopotutto, non partono mai con il dubbio di poter ricevere un no come risposta e ciò è di base uno dei loro più grandi punti di forza.

Vergine – Quelli che si fanno avanti se non possono farne a meno

I nativi della Vergine non amano perdere tempo e quando provano qualcosa per qualcuno preferiscono sapere da subito cosa li attende. Ciò significa che se in un primo momento preferiscono sondare il terreno per capire se c’è margine per una storia d’amore, una volta compreso ciò sono soliti mostrare interesse senza però esporsi più di tanto. Un atteggiamento che monitorano di continuo, tanto da poter decidere di cambiare strategia se dall’altra parte non ricevono la risposta desiderata. Se messi alle strette, quindi, rientrano tra i segni dello zodiaco in grado di farsi avanti in amore.

Un’opzione che, però, sperano sempre di poter trattare come un piano d’emergenza. Il loro sogno è infatti quello di poter far nascere una storia in modo molto più naturale che prevede una presa di coscienza in contemporanea e decisamente più razionale di quanto chiunque altro potrebbe sperare.

