Il coriandolo, detto anche prezzemolo cinese, è una spezia ricca di proprietà benefiche. Per questo motivo, assumerlo ogni giorno, fa bene alla salute.

Il coriandolo è una spezia ancora poco conosciuta in Occidente ma ricca di proprietà benefiche che ne fanno un alimento davvero prezioso. Oltre ad essere un ottimo aiuto in cucina per via del sapore particolare che può dare alle diverse preparazioni, si tratta infatti di un alimento ricco di proprietà.

Assumerlo spesso all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata può infatti aiutare a ridurre il colesterolo cattivo o la glicemia e a contrastare stati di stanchezza e apatia. Inoltre, è un valido aiuto per la digestione.

