Il bacio è da sempre considerato uno dei modi più belli ed intensi di mostrare amore alla persona amata . È il simbolo di una connessione tra due persone che si amano e che vogliono dimostrarselo, dirselo, condividerlo. In generale, il contatto fisico che ci collega con il nostro partner intensifica l’ amore che abbiamo l’uno per l’altro .

Il tocco richiama al nostro istinto primordiale ed è l’elemento che ci consente di creare questo legame fisico così intenso.



Baciare qualcuno sulla fronte è ungesto ricco di significato. Scopri di più in questo articolo.

Bacio sulla fronte, perchè lo diamo e cosa prova chi lo riceve

Il bacio sulla fronte è un simbolo di protezione, tenerezza e affetto. È un gesto che rappresenta l’amore che senti e di solito non viene dato alla leggera.

Quando qualcuno ti bacia la fronte, spesso si dice che bacia la tua anima. Questa idea di origine cartesiana si basa sul fatto che una piccola ghiandola chiamata ghiandola pineale, situata proprio al centro della testa tra la parte destra e sinistra del cervello, rappresenterebbe un accesso diretto all’anima di colui che riceve quel bacio.

Il terzo occhio: il legame diretto con l’anima

La ghiandola pineale, comunemente nota come terzo occhio, è considerata metaforicamente parlando come una porta d’accesso all’anima della persona. Di dimensioni molto ridotte, consente in particolare di regolare il ciclo circadiano dell’essere umano grazie alla luce che gli viene trasmessa dalla retina.

Sarebbe una specie di orologio biologico che, attraverso le secrezioni di melatonina, ci permetterebbe di organizzare il nostro ritmo sonno / veglia. A differenza degli altri componenti del nostro cervello, la ghiandola pineale è l’unica parte del cervello che non è duplicata. Si trova proprio nel mezzo tra i due emisferi cerebrali, da qui l’ipotesi cartesiana che la ghiandola pineale sia “la sede dell’anima”.

Secondo Cartesio, qualsiasi movimento legato alla ghiandola pineale avrebbe un effetto diretto sulla nostra anima e sul nostro spirito. In effetti, generalmente si assimila l’anima all’essenza stessa dell’essere umano.

Inoltre, si dice spesso che ti innamori dell’anima di una persona, perché il vero amore è un sentimento spirituale, non fisico. In effetti quando parliamo di amore, solo l’anima è una costante. La vita ci fa cambiare col passare del tempo, le apparenze cambiano, così come alcuni tratti del carattere. Possiamo diventare meno pazienti con l’età o più irritabili, tuttavia, la nostra essenza interiore, questa qualità che è unica per noi e che ci differenzia come individui da tutti gli altri individui, non cambia.

Il bacio sulla fronte: un simbolo di protezione e intimità

Quindi baciare qualcuno sulla fronte è un modo di baciare la loro anima. Questo gesto rappresenta la tenerezza che uno prova per l’altro. È anche un simbolo di protezione e fiducia.

In una coppia, l’uomo bacia spesso sua moglie sulla fronte se è preoccupata o tesa. È il suo modo di mostrarle che è lì per lei e che la sta proteggendo. È un gesto rassicurante che spesso è abbastanza per allentare le tensioni che si possono avvertire. Inoltre, questo tipo di bacio non è specifico solo per le coppie.

I genitori spesso baciano i loro figli sulla fronte. Attraverso questo gesto tenero e affettuoso, dimostrano che saranno sempre lì per loro e che avranno sempre il diritto alla loro protezione.

Si ritiene spesso che un bacio sulla fronte sia molto più intimo di un bacio sulla bocca.

In alcuni casi, baciare qualcuno sulla fronte può richiedere molto più tempo di un normale bacio. Questo atto che viene spesso paragonato a una connessione istantanea con l’anima dell’altro richiede amore puro e vero. In particolare rafforza i legami che ci collegano e dimostra che il nostro amore è sincero.

È davvero difficile baciare sulla fronte una persona a cui non ci si sente vicini. Questo gesto sembrerebbe immediatamente artificiale, persino falso.

Ecco perché è necessario favorire questa forma di tenerezza, spesso dimenticata a scapito di baci meccanici sulla guancia o sulla bocca. Baciando una persona cara sulla fronte si sentirà immediatamente un grande benessere. Ciò rafforzerà i legami che ci uniscono creando una connessione unica con l’anima dell’altro.