Amici All Stars | Javier Rojas confermato nel cast: “Non so come...

Amici All Stars | Il ballerino Javier Rojas ha confermato di essere uno dei concorrenti di questa nuova versione del format di Maria De Filippi

Javier Rojas ha trionfato ad Amici 19 nella categoria danza, mettendo d’accordo, stranamente, tutto il pubblico del piccolo schermo.

Il percorso televisivo del ballerino, però, non si è concluso prendendo parte all’ultima edizione della scuola più famosa d’Italia, ma a breve, tra qualche settimana, continuerà in prima serata su canale 5. Per quale motivo?

Javier Rojas è nel cast di Amici All Stars. A dare la notizia è il diretto interessato sul suo profilo Instagram, che ha rivelato ai suoi fan di non aver ancora lasciato il bel paese per tornare alla sua terra di origine in quanto è impegnato in questo nuovo progetto televisivo.

Anche se, come rivelato da Maria De Filippi, non si sa come e quando andrà in onda.

Javier Rojas svela un retroscena prima di Amici All Stars

Javier Rojas ha confermato che prenderà parte alla prima edizione di Amici All Stars ma, come anticipato, non sa bene quando partirà questo nuovo progetto e soprattutto come sarà strutturato. Bisogna infatti considerare che a causa dell’emergenza del coronavirus, il programma deve essere completamente riscritto in modo tale da rispettare le norme per impedire il contagio imposte dagli organi competenti.

Nell’attesa che questo nuovo forma parte, parò, il ballerino ha rivelato un succoso retroscena riguardante il suo ingresso nella scuola più famosa del piccolo schermo.

Javier, che di recente è stato criticato per il suo rapporto con Nicolai, ha rivelato che in realtà è stata la produzione a mettersi in contatto con lui, più di una volta, per chiedergli di sostenere il provino per Amici 19.

Il ballerino, dopo aver visto anche ciò che riesce a portare in scena il programma, dopo alcuni periodi di titubanza su cosa fare a riguardo, ha scelto di mettersi in gioco e gli è andata anche bene visto che ha vinto il circuito danza.

Javier Rojas prima di Amici All Stars sta trascorrendo questi giorni in compagnia di Nicolai. Anche quest’ultimo, probabilmente, prenderà parte a questo nuovo progetto. Anche se nulla ancora è stato confermato.

Anche perché, come anticipato, non si sa ancora bene quando potrà avere inizio. Tutto dipende dall’inizio o meno della fase 2.

Javier di Amici 19, che di recente ha commentato la sua esperienza in tv, riuscirà a trionfare anche in questa nuova versione del format? Sicuramente gli ingredienti per uno show degno di nota, visto il suo talento, ci sono tutti.